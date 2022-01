Mercedes: tanti auguri a Hamilton per il 37esimo compleanno

Nel giorno del trentasettesimo compleanno, Lewis Hamilton è riapparso sui social della Mercedes in una foto che lo ritrae vicino alla monoposto 2021.

Insieme all’immagine solo due parole, “Mr.Mecedes”, un post preceduto da un’altra fotografia dove vengono esaltati i suoi sette titoli mondiali e il suo recente titolo di ‘Cavaliere del Regno Unito’.

In altri periodi sarebbe tutto stato catalogato come normale amministrazione nel giorno del compleanno del pluricampione, ma il silenzio in cui è piombato Hamilton dopo il weekend di Abu Dhabi ha alimentato tanti punti interrogativi sull’approccio con cui Lewis si presenterà al via della stagione 2022.

Ad un mese di distanza dalla beffa di Yas Marina il silenzio di Hamilton si sta rivelando un urlo molto forte, una replica dura e portata avanti con altri mezzi.

In questo scenario il messaggio ‘Mr.Mercedes’ diventa rassicurante, non tanto sulla presenza di Lewis al via del mondiale 2022 (cosa certa da tempo) quanto sulle intenzioni del sette volte campione del mondo.

Tramite la Mercedes appare solo qualche spiraglio, sufficiente a tranquillizzare i fans del pilota inglese, ma che non fanno ancora luce del tutto su quale sarà l’atteggiamento di Hamilton quando tornerà in pista tra poco più di sei settimane sul circuito di Barcellona.

Insieme all’esordio del nuovo ciclo tecnico, il prossimo 23 febbraio sul circuito di Catalunya a tenere banco sarà anche il ‘mood’ con cui Hamilton inizierà la sue sedicesima stagione in Formula 1.