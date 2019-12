Mercedes pagherà nel 2020 l'iscrizione più alta alla F1

Il dominio della Mercedes nella stagione 2019 di Formula 1 impone che quella di Brackley sia la squadra he dovrà pagare alla FIA una tassa di iscrizione record al mondiale 2020, nonostante abbia conquistato meno punti rispetto al 2016.

La FIA impone una tassa di iscrizione base che è uguale per tutte le squadre alla quale aggiunge un extra in funzione dei punti guadagnati nella stagione precedente. E la squdra campione del mondo Costruttori deve contribuire con un tasso per punto che è leggermente maggiore.

La Mercedes ha totalizzato 739 punti ed è diventata la prima squadra nella storia della F1 a conseguire sei titoli consecutivi piloti e Costruttori. Il team diretto da Toto Wolff aveva fatto meglio solo nel 2016 incamerando 765 punti.

Nonostante ciò, la Stella sarà chiamata a pagare una tassa di iscrizione più pesante perché la FIA ha aumentato leggermente il prezzo del punto che si basa all'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti.

Fatto sta che per il 2020 la Mercedes deve pagare più che mai a sua entrata in F1, sebbene abbia totalizzato meno punti rispetto a tre anni fa.

La Federazione ha fissato la quota di iscrizione 2020 per tutte le squadre a 556.509 dollari. E ha stabilito in 6.677 dollari a punto la cifra per il campione Costruttori, mentre tutti gli altri dovranno sborsare 5.563 dollari a punto.

Ciò equivale a 4.934.303 dollari per i 739 punti della Mercedes di quest'anno, poco meno di 200 mila dollari in più rispetto alla commissione pagata per i punti 2016 e oltre 600 mila dollari in più rispetto al 2019.

Significa che la quota di iscrizione totale della Mercedes ammonta a 5.490.812 dollari. La Ferrari deve pagare 2,8 milioni di dollari per i 504 punti che ha totalizzato quest'anno, portando la sua quota totale a 3,3 milioni.

Curiosamente, ribaltando la classifica iridata emerge che la Williams ha l'iscrizione più bassa dopo una stagione disastrosa che ha fruttato solo un punto conquistato da Robert Kubica nel GP di Germania.

