Mercedes: lo sviluppo della W11 è già terminato

La Mercedes W11 è senza dubbio il punto di riferimento del Mondiale 2020 di Formula 1, il centro dell'universo attorno a cui girano tutti i pianeti del sistema del Circus iridato, la cima del monte Olimpo verso cui tutti i comuni mortali guardano con timore e rispetto.

Le 9 vittorie sulle 11 gare disputate in questa stagione sono il corretto metro di paragone per capire la competitività di una monoposto che già nelle due sessioni di test invernali di Barcellona aveva impressionato, e non certo solo per il dispositivo DAS installato e provato gradualmente.

Mercedes si sta avvicinando alla conquista del settimo titolo iridato Costruttori consecutivo, ma anche a quello piloti, che porterà Lewis Hamilton a pareggiare i conti con Michael Schumacher dopo averlo già fatto nel computo totale di vittorie in Formula 1.

La superiorità mostrata in pista dalle W11 ha convinto il team a non procedere con ulteriori aggiornamenti. A confermare questa affermazione è stato proprio il boss del team, Toto Wolff: "Abbiamo finito gli aggiornamenti da diverso tempo, com'è stato fatto sempre in passato".

"Quella che abbiamo preso è stata una decisione ponderata, perché non in tutti i campionati si può terminare lo sviluppo così in anticipo. Ma le regole sono cambiate molto in vista del prossimo anno e, in questo senso, come negli anni precedenti, abbiamo deciso di passare alla vettura dell'anno prossimo".

"Ecco perché si può vedere il cambio di prestazioni tra i team. Abbiamo sempre un inizio e una parte centrale di stagione molto competitiva. Poi, chi continua a sviluppare, diventa più forte nella parte finale".