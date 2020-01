Mercedes: la W11 si vedrà a San Valentino

La Ferrari aveva iniziato a scoprire le carte prima di Natale, annunciando che avrebbe presentato la sua monoposto 2020 l'11 febbraio. Oggi è stata la volta della Mercedes, che invece ritarderà di qualche giorno rispetto agli uomini del Cavallino.

La squadra di Brackley ha pubblicato un breve teaser video che riporta la data del 14 febbraio. E bisogna dire che anche il messaggio di accompagnamento al post è davvero geniale.

"Non stiamo dicendo di cancellare i tuoi piani per San Valentino... Ma probabilmente dovresti annullare i tuoi piani per San Valentino" recita.

Sicuramente, Lewis Hamilton spererà che possa essere amore a prima vista con la W11, visto che questo potrebbe essere l'anno dei record per lui: nel mirino ci sono sia i 7 titoli che le 91 vittorie di Michael Schumacher. Ma chissà che il suo ostacolo non sia ancora una volta proprio il compagno Valtteri Bottas.

Non si tratterà di una presentazione vera e propria, ma come lo scorso anno la vettura sarà subito portata in pista da Hamilton e Bottas per uno shakedown, durante il quale la Mercedes metterà a disposizioni immagini, video ed interviste.

Se ne facciano una ragione mogli e fidanzate, in molti sicuramente cancelleranno i loro piani per San Valentino. E' pur sempre la nuova monoposto della squadra che ha vinto sei titoli consecutivi...