F1 | Mercedes: il porpoising è di nuovo un problema pesante

Quello di Baku non è stato certamente il venerdì che avrebbero sperato in casa Mercedes. George Russell è riuscito almeno a limitare i danni, chiudendo settimo, seppure con 1"3 di ritardo. Per trovare Lewis Hamilton bisogna invece scorrere la classifica fino alla 12° posizione, con un distacco che sale fino a 1"6.

Il bilancio di fine giornata, ovviamente, non è stato dei migliori per almeno un paio di ragioni per quanto riguarda il nuovo arrivato nella squadra di Brackley. Russell si è infatti lamentato della difficoltà della W13 di mandare in temperatura le gomme. Un esercizio che richiede molto più tempo rispetto a Ferrari e Red Bull.

"È stata una giornata difficile e chiaramente non siamo stati competitivi come avremmo voluto. È una pista difficile per far entrare le gomme nella giusta finestra. Si è visto che molti altri piloti hanno fatto i loro tempi migliori proprio alla fine di un run, mentre Ferrari e Red Bull sembrano in grado di 'accenderle' subito", ha detto Russell.

"Al momento, hanno una macchina più veloce di noi e stiamo facendo tutto il possibile per recuperare. Anche se riuscissimo a sfruttare al meglio le gomme, questo è solo il 50% del problema, il restante 50% è rappresentato dalle prestazioni della vettura", ha aggiunto.

George poi ha sottolineato che il grande nemico della W13, il porpoising, è tornato a farsi sentire in maniera pesante nell'ultimo velocissimo settore del tracciato azero. Se da un parte è vero che lo hanno patito quasi tutti, quello delle Frecce d'Argento è parso davvero eccessivo.

"Ora che le vetture sono così vicine al suolo, nelle curve ad alta velocità saltano tantissimo e questo vale per tutti, non è davvero comodo da guidare. Non so cosa ci riservi il futuro per quest'epoca di auto, ma non posso pensare che si corra in questo modo per i prossimi quattro anni, quindi per tutti noi saranno necessarie delle conversazioni, perché siamo tutti sulla stessa barca".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sembra fargli eco anche Hamilton, che è tornato a lamentarsi degli eccessivi saltellamenti della sua monoposto, rivelando anche di aver fatto una prova d'assetto nella FP2, che però non ha dato i risultati sperati. Domani dunque farà un passo indietro, dove aver studiato al meglio anche tutti i dati raccolti oggi.

"L'aspetto più difficile di oggi è stato il porpoising, abbiamo raggiunto velocità elevate alla fine del rettilineo e saltellavamo molto. Stiamo affrontando gli stessi problemi dell'ultima gara", ha detto Hamilton.

"Abbiamo provato qualcosa di sperimentale sulla mia vettura nella seconda sessione, non non mi è piaciuto, ma almeno abbiamo provato e abbiamo ottenuto dei dati utili da analizzare. Probabilmente domani torneremo al set-up originale".

"Non saprei dire quale sia l'area specifica che ci sta facendo perdere 1"3 o 1"6 rispetto ai migliori; sembra che la maggior parte sia sul rettilineo, ma stasera dobbiamo abbassare la testa e trovare delle soluzioni", ha concluso.