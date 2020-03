Mercedes DAS: divieto 2021 anche con le F1 2020?

Dopo la figuraccia di Melbourne, le squadre di Formula 1 hanno affrontato l’emergenza Coronavirus in modo molto responsabile, cercando di prendere delle decisioni razionali sul futuro che sembrano condivisibili.

Va sottolineato l’atteggiamento costruttivo della Ferrari che ha accettato l’idea di utilizzare le monoposto 2020 anche nel prossimo campionato: la squadra del Cavallino che va all’inseguimento della Mercedes è certamente quella che più ha da perdere da un “freezing” dello sviluppo delle monoposto.

Mattia Binotto, dopo un dubbio iniziale scaturito nella prima conference call, ha dato l’assenso del Cavallino per consentire un voto unanime che permettesse di posticipare la rivoluzione regolamentare 2021 all’anno successivo, mantenendo le F1 2020 anche per la stagione prossima.

Sul principio si sono trovati tutti d’accordo, ma siamo sicuri che ci sarà molto da discutere quando i tavoli di lavoro dovranno decidere quali saranno le limitazioni e quali le libertà. Si parla di bloccare il telaio al primo GP che verrà disputato, mantenendo cambio e sospensioni attuali, lasciando libertà nello sviluppo aerodinamico.

Ma ci sono sicuramente degli aspetti che faranno discutere: l’esempio più eclatante è certamente il DAS della Mercedes. Il Dual Axis Steering la FIA lo ha ritenuto legale nel 2020, ma nel regolamento 2021 aveva scritto in modo chiaro che sarebbe stato vietato sulle monoposto a effetto suolo.

Con il differimento di un anno delle wing car resta valido il regolamento tecnico della stagione 2020, per cui il DAS sarebbe legale anche l’anno prossimo. E se la genialata di James Allison dovesse rivelarsi prestazionale nel primo scorcio della stagione siamo certi che sarà copiata da altri team.

La Red Bull e la Ferrari hanno avanzato dei dubbi di legalità della soluzione di Brackley che permette di cambiare l’incidenza delle ruote anteriori in rettilineo con lo spostamento del piantone che farebbe muovere avanti e indietro due pignoni coassiali su due cremagliere dello sterzo.

Se la battaglia normativa non darà un esito positivo, la squadra di Milton Keynes è pronta a presentare un reclamo al primo GP, ma se anche quella via fosse preclusa, allora Adrian Newey scenderebbe in campo per realizzare il suo DAS. Lo ha ammesso Max Verstappen a Ziggo TV che la Red Bull non starebbe con le mani in mano, trascinandosi magari in scia la Ferrari.

In casa Mercedes c’è chi teme che il DAS possa essere vietato nel 2021 proprio per evitare quella escalation dei costi che il mantenimento delle monoposto 2020 dovrebbe evitare, altrimenti i team più piccoli (Williams e Haas in particolare) rischiano di entrare in default per gli effetti devastanti del Coronavirus che ha bloccato ogni attività e ogni entrata economica.

Bloccare il DAS nel 2021 può essere un deterrente perché gli altri team lo sviluppino quest’anno, visto che sarebbe una soluzione con una vita di pochi mesi. Diversamente lo vedremo proliferare fra le squadre più ricche…