Mercedes: Bottas, power unit KO: la 5 sarà meno estrema

"Brixworth, abbiamo un problema". Mercedes ha annunciato questa mattina di essere stata costretta a sostituire la power unit sulla W10 numero 77 di Valtteri Bottas dopo una perdita verificatasi nel pomeriggio di ieri dopo le Libere 2 del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1.

Dal punto di vista sportivo, questo non rappresenta certo un dramma per il team campione del mondo in carica. Ormai i titoli sono in bacheca da qualche settimana, ma lasciando l'aspetto superficiale della notizia e addentrandosi nelle viscere della vicenda le nubi si fanno certo più dense sul team tedesco rispetto a quanto si possa pensare.

Bottas è stato costretto a montare la quarta power unit della stagione in questo weekend incappando in una penalità che lo avrebbe fatto partire dal fondo della griglia a Yas Marina dopo il guasto che lo ha fermato nel corso del Gran Premio del Brasile di due settimane fa.

La Mercedes ha approfittato della situazione per installare un motore fresco, nuovo non solo per "età", ma anche per qualche soluzione in ottica 2020. E qui sorge il problema, perché questa power unit è durata appena 2 sessioni di prove libere prima di denotare un guasto che ha costretto la Mercedes a sostituirlo.

Bottas potrà così usufruire di una quinta power unit, ma questa - con tutta probabilità - sarà meno estrema rispetto alla quarta già rotta nella giornata di ieri, in modo tale da limitare il rischio di dover rivedere scene come quelle del ritiro di Interlagos e di ieri pomeriggio, in cui si è verificato l'ultimo guasto.

Sulla monoposto del finnico Mercedes ha montato un nuovo motore termico a combustione interna, una nuova MGU-H, una nuova MGU-K e un nuovo turbo. Nonostante tutti questi cambiamenti, Valtteri scatterà comunque dal fondo della griglia per via della sostituzione di power unit fatta prima del weekend di gara, quando è passato dalla terza unità rotta in Brasile a quella danneggiata nella giornata di ieri.