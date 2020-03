Melbourne: sistemato il canale di scolo sul rettilineo

Ricciardo era stato costretto a sportarsi con due ruote fuori dalla pista per evitare un contatto in partenza con Sergio Perez in quello che era il suo debutto con i colori della Renault.

Tuttavia, si è rivelata una decisione altrettanto negativa, perché l'australiano è finito in un canale di scolo, strappando in questo modo l'ala anteriore della sua R.S.19, vedendo così svanire ogni possibilità di fare un buon risultato.

Si trattava di fatto di un "sentiero" d'asfalto in mezzo all'erba, che collega l'uscita della pitlane alla pista, che per quest'anno è stato riprofilato con del bitume fresco.

"Il sentiero asfaltato situato al limite tra l'uscita dei box e la pista è stato ripristinato e smussato", si può leggere nel preview divulgato dalla FIA.

Secondo le note pre-gara, anche la barriera di sinistra tra le curve 2 e 3 è stata spostata più vicina alla pista.