Mekies: "I pit stop rimarranno velocissimi nonostante le restrizioni"

Nell’ambito dei protocolli introdotti a causa della pandemia da coronavirus i team hanno dovuto ridurre il numero di membri dello staff autorizzati a partecipare alle gare ed il tetto massimo è stato fissato in 80 soggetti.

Inoltre, nel tentativo di limitare la diffusione del virus qualora un membro dovesse essere infetto, le squadre come la Ferrari hanno creato delle bolle sociali all’interno dello stesso team con i meccanici delle due vetture che resteranno separati il più possibile.

Queste complicazioni renderanno più difficile il lavoro per i membri del team costretti a lavorare a stretto contatto, mentre i le operazioni nel garage richiederanno più tempo rispetto al passato.

Nonostante tutte queste limitazioni, Mekies ritiene che in occasione dei pit stop le scuderie saranno veloci come sempre.

“Adesso abbiamo un limite complessivo di 80 soggetti che prima non c’era e per questa ragione abbiamo dovuto tagliare tutte quelle figure non prettamente tecniche. Per questa ragione non credo che le operazioni di pit stop saranno influenzate”.

“Ovviamente ci sarà qualche cambiamento dato che abbiamo cercato di portare in pista il minor numero possibile di soggetti, ma nel complesso non si vedrà un grande cambiamento nel numero di persone coinvolte nel pit stop”.

“Abbiamo ridotto di molto il personale per fare quante più cose possibili a distanza. Come sapete a Maranello abbiamo il remote garage che supporta le nostre operazioni e sono sicuro che anche le altre squadre, così come la FIA, si saranno organizzate per svolgere la maggior parte del lavoro da remoto”.

“Tuttavia, per quel che riguarda le operazioni del pit stop vedremo lo stesso numero di persone che in passato”.