McLaren Racing presenta il nuovo logo per F1, WEC e IndyCar

La McLaren ha sveltato una nuova identità del marchio evoluta che riunisce il passato, il presente e il futuro in un’unica espressione coerente che abbraccia sia McLaren Automotive che McLaren Racing.

Questa affonda le sue radici nella visione e nell’ambizione instancabile del fondatore Bruce McLaren, riflettendo al contempo il mondo più ampio che McLaren sta costruendo per i propri clienti, colleghi, appassionati e la comunità globale.



Da oltre 60 anni, McLaren si contraddistingue per la convinzione che ci sia sempre un modo per spingersi oltre. Dalle vittorie nelle competizioni alle innovazioni nelle auto stradali, iniziate con la McLaren F1, quella filosofia fondante ha plasmato ogni epoca del marchio. L’identità evoluta porta avanti lo stesso spirito, creando un’espressione più chiara e unitaria di McLaren mentre continua a far crescere la propria comunità, le esperienze offerte e il livello di personalizzazione.

Nuovo logo McLaren Foto di: McLaren

L’identità rinnovata è stata concepita per sostenere un’espressione più ampia dell’appartenenza al marchio McLaren e del tifo per il marchio, che va oltre i prodotti eccezionali e i successi in pista per includere una personalizzazione più profonda, esperienze più ricche e un senso di comunità ancora più forte.

I team McLaren Racing e Automotive hanno iniziato attingendo ai propri archivi condivisi per esplorare i simboli, le storie e i dettagli di design che hanno definito la McLaren, dai primi anni di Bruce in Nuova Zelanda fino al marchio globale di oggi.



Al centro dell’identità c’è un nuovo logo McLaren, ispirato all’insegna sopra la stazione di servizio di famiglia a Remuera, ad Auckland. Di proprietà dei genitori di Bruce, Les e Ruth McLaren, fu proprio lì che Bruce costruì l’auto che lo avrebbe portato alla sua prima vittoria in gara. Rielaborando quell’identità per i giorni nostri, essa ricollega la McLaren alle sue origini, conferendo al marchio al contempo un linguaggio visivo sicuro di sé per il futuro.

Bruce McLaren Foto di: McLaren

Lo Speedmark, uno dei simboli più riconoscibili della McLaren, rimane al centro del marchio. La sua presenza costante riflette il valore della continuità e il suo significato intramontabile per gli appassionati di tutto il mondo. Anche il colore papaya resta un elemento distintivo, ora affiancato da una tavolozza cromatica ampliata ispirata ai momenti chiave della storia della McLaren. L’identità mantiene inoltre lo Speedy Kiwi, in omaggio alle origini neozelandesi di Bruce McLaren e al suo ruolo di lunga data nella storia della McLaren.

La presentazione fa seguito a una serie di momenti importanti nel corso del 2026 che hanno valorizzato le origini della McLaren e le idee che continuano a plasmarne il futuro. Tra questi vi è una rinnovata attenzione alla storia di Bruce McLaren, dalla celebrazione della M6GT come prima espressione della sua visione delle auto da strada, alla presentazione della McL 6GT come segno contemporaneo delle ambizioni della McLaren in termini di design e prestazioni.



Anche in ambito McLaren Racing, quella stessa narrazione è proseguita nell’ambito dell’era “papaya” di McLaren, con il team che ha celebrato due traguardi fondamentali: la partecipazione al suo 1000° Gran Premio di F1 e l’annuncio della sua Hypercar per il WEC, che proietta il team nella corsa alla Tripla Corona.

Nuovo logo McLaren Foto di: McLaren

McLaren Automotive ha recentemente confermato i piani per espandere la propria presenza produttiva e ingegneristica nel Regno Unito attraverso un programma di investimenti da 500 milioni di sterline, a sostegno della prossima fase della sua crescita a lungo termine, che include l’espansione oltre le supercar a due posti con un SUV ad alte prestazioni di prossima uscita.

Nel loro insieme, queste tappe fondamentali riflettono un impegno più ampio volto a riallacciarsi ai valori, allo spirito e alla mentalità pionieristica che hanno contraddistinto la McLaren sin dall’inizio.

Nuovo logo McLaren Foto di: McLaren

"C’è qualcosa di straordinariamente speciale in McLaren. Nel corso della nostra storia, non ci siamo mai accontentati di seguire percorsi già battuti. Abbiamo sempre guardato avanti, spinti da un desiderio incessante di innovare, creare e superare le aspettative", spiega David Woodhouse, Direttore Creativo, McLaren Automotive.

"Questa evoluzione della nostra identità visiva incarna proprio quello spirito. È un riflesso del percorso che stiamo compiendo come azienda. Segna l’inizio di un nuovo capitolo per la McLaren, dando espressione concreta all’ambizione, alla creatività e allo slancio in avanti che stanno plasmando il nostro futuro”.

Lou McEwen, Direttore Marketing di McLaren Racing, aggiunge: "La McLaren si è evoluta enormemente nel corso degli anni, ma guardando indietro alla nostra storia comune nel mondo delle corse e dell’automobilismo, è commovente constatare quanto della visione e dello spirito originali di Bruce restino ancora oggi nell’azienda".

"Questa identità evoluta fa da ponte perfetto tra quell’orgogliosa eredità e le nostre ambizioni future. Celebra i simboli e le storie che i nostri fan, partner e compagni di squadra già conoscono e amano, offrendoci al contempo un’espressione più coerente della direzione verso cui ci stiamo dirigendo. È inconfondibilmente McLaren".