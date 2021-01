McLaren MCL35M: presentazione il 15 febbraio

"Save the date. 15-02-21". Una didascalia semplice, ma d'impatto, quella scelta dai gestori del canale Instagram della scuderia McLaren, che in questo modo decide di annunciare la data di presentazione della monoposto che scenderà in pista per il campionato 2021 con Lando Norris e Daniel Ricciardo.

La vettura, denominata MCL35M, verrà finalmente svelata al pubblico. Si tratta dell'evoluzione di quella già vista in azione la passata stagione, con tanto di accorgimenti dovuti dai regolamenti imposti dalla Federazione.

Ma soprattutto sarà quella del ritorno dei propulsori Mercedes, e ieri nella factory di Woking c'è stato il primo fire-up della power unit tedesca. Proprio per questa importante novità, la MCL35M dovrebbe essere una delle monoposto più rinnovate rispetto al 2020 per stessa ammissione del direttore di produzione Piers Thynne.

Si tratta comunque di un binomio che genera tante aspettative, non solo erché la McLaren è reduce dal terzo posto nel Mondiale Costruttori, ma perché insieme hanno scritto pagine importanti della storia della F1 tra il 1995 ed il 2014, che hanno avuto il loro apice nei due titoli iridati conquistati da Mika Hakkinen nel 1998 e nel 1999.

I test pre stagionali in Bahrain si avvicinano, e accresce sempre più la curiosità di vedere le creazioni di ogni singolo team. Per ora, l'unica data certa oltre a quella annunciata dalla scuderia inglese, è il 22 febbraio, giorno in cui anche l'Alfa Romeo presenterà la propria monoposto. Non ci resta che attendere.