McLaren: la MCL35 è in pista a Barcellona per il filming day

La prima sessione di test invernali 2020 si avvicina, dunque McLaren ha deciso di sfruttare gli ultimi giorni d'attesa per far esordire la MCL35 in pista. Il vernissage è avvenuto questa mattina sulla pista del Montmelo, che sorge a pochi chilometri da Barcellona, nonché la stessa pista che ospiterà le due sessioni di test pre-stagionali di Formula 1 a partire dal 19 febbraio.

A portare in pista la nuova monoposto nata negli stabilimenti di Woking è stato Lando Norris. Sotto un cielo plumbeo il quartultimo garage prima dell'uscita della pit lane si è aperto di buonora stamattina e il motore Renault della MCL35 si è acceso.

Oggi Norris e probabilmente anche Carlos Sainz sfrutteranno i 100 chilometri consentiti dal regolamento per effettuare il filming day per verificare che tutti i sistemi sulla nuova monoposto funzionino correttamente, così da poter iniziare i test dal 19 pensando subito a sgrossare la monoposto, per poi iniziare la messa a punto e lo sviluppo.

Norris è entrato in pista con gomme slick Pirelli, ma quelle "demo", ossia le uniche consentite per effettuare i filming day. Il team di Woking non ha ancora svelato come ripartirà i giorni di prove tra i propri piloti, ma non è utopia pensare che la soluzione adottata dalla Ferrari e già annunciata 2 giorni fa possa essere copiata anche dal resto dei team.