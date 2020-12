McLaren: il saluto di Norris & Co. a Carlos Sainz

A Natale siamo - in teoria - tutti più buoni. E McLaren non fa eccezione. La scuderia di Woking ha voluto salutare con un simpatico video, registrato rigorosamente in italiano, Carlos Sainz.

Com'è noto lo spagnolo, dopo essere stato per due anni alla corte di Zack Brown, è in procinto di iniziare la sua avventura in Ferrari. Per rendere omaggio al pilota che ha riportato sul podio il team dopo anni amari, si è optato per un inconsueto ma riuscitissimo siparietto social.