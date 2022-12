McLaren crede che Palou e O’Ward possano arrivare in F1

Carica lettore audio

La McLaren, che ha lottato regolarmente per podi e vittorie dal suo ritorno in IndyCar, ha attualmente nel team due piloti che sta prendendo in seria considerazione per la Formula 1: Pato O'Ward e Alex Palou, quest'ultimo pilota di Chip Ganassi.

Sebbene la squadra avesse la possibilità di offrire un contratto per competere nella massima categoria a uno dei due per il 2023, a causa della rottura dell'accordo che legava Woking e Daniel Ricciardo fino alla fine del prossimo anno, la disputa contrattuale per lo spagnolo durata diversi mesi ha complicato anche le loro opzioni e alla fine hanno deciso per Oscar Piastri, una mossa con cui hanno rubato uno dei grandi talenti del futuro che era nell’orbita Alpine, uno dei loro maggiori rivali.

Zak Brown, amministratore delegato del team inglese, ha promesso a O'Ward e Palou di sottoporli a numerosi test al volante di vetture di F1, comprese sessioni di prove ufficiali, in quanto ritiene che entrambi abbiano il potenziale per arrivare alla Formula 1.

"Il programma di test è molto importante per noi. Abbiamo l'obbligo di completare due sessioni di Prove Libere 1 ogni stagione con piloti esordienti o con poca esperienza e vogliamo utilizzarle con piloti che hanno il potenziale per arrivare in F1. Abbiamo anche bisogno di piloti che possano aiutarci durante il weekend di gara. Non si sa mai cosa succederà e di cosa si avrà bisogno in seguito", ha spiegato Brown.

Patricio O' Ward, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

"Abbiamo persone come Pato, che ha vinto gare con la McLaren, e Alex Palou, che ha vinto il campionato. Credo che Alex abbia fatto un ottimo lavoro in alcuni dei test che ha svolto con noi. Non si può sapere se un autista risulterà improvvisamente positivo al COVID-19 e a quel punto, in caso di emergenza, sarà necessario sostituirlo”.

"Crediamo che questi due piloti, che fanno parte della famiglia McLaren, abbiano un enorme potenziale. Vogliamo quindi dare loro tutte le opportunità possibili e vedere cosa ci riserverà il futuro", ha dichiarato Zak Brown, che ha la massima fiducia in O'Ward e Palou, due piloti che hanno ammesso in diverse occasioni che uno dei loro più grandi obiettivi di carriera è quello di arrivare in F1.