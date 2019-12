McLaren: anche Lando Norris ha fatto il sedile per la MCL35

La stagione 2019 è terminata da poco, eppure i piloti sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Non stiamo parlando solo di allenamento fisico e preparazione psicologica, ma anche di cose che possono essere banali, ma in questo caso essenziali.

Lando Norris ha fatto visita a Paragon, la factory McLaren che sorge a Woking, per fare il sedile della monoposto con cui correrà il Mondiale di Formula 1 nel 2020.

A rendere nota la preparazione del sedile da parte del pilota britannico è stata proprio la McLaren, con un tweet contenente una foto - quella che vedete come copertina dell'articolo - e una semplice e ironica frase.

"Non svegliare fino a febbraio 2020", dice il tweet, con Norris che finge di dormire con appena dietro il capo una polaroid che ritrae un "baby Yoda" personaggio della celebre saga di George Lucas, Star Wars, divenuto ormai simbolo del suo finale di stagione dopo averlo usato per prendere in giro a più riprese il compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

Proprio Sainz era stato il primo a fare il sedile della monoposto che, stando alla denominazione in uso a Woking ormai da qualche anno, dovrebbe essere riconoscibile dalla sigla MCL35.