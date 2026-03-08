Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Formula 1 Australia

Max: "Vogliamo che sia vera F1, ma oggi non lo è. Speriamo si possa fare qualcosa a breve"

Max rincara la dose contro il nuovo regolamento di F1 e auspica un intervento per cambiare le cose già nel corso di questa stagione. Intanto si dice orgoglioso del lavoro fatto dal team in questi mesi sia sulla RB22 che sulla power unit.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen contro il regolamento 2026, l'ennesimo capitolo. Sembra quasi essere una saga cinematografica capace di replicare i tanti film fatti nella serie Fast&Fourius o Mission Impossible. Invece è tutto vero.

Anche al termine del Gran Premio d'Australia, dove il 4 volte iridato è stato autore di una bella risalita dalla 20esima posizione sino alla sesta, Max ha dedicato parole al fiele ai nuovi regolamenti che hanno portato la Formula 1 a cambiare. E, per Max, a farlo in peggio.

Uno dei più grandi cambiamenti di regolamento della storia del Circus iridato, quello attuale, dipende in modo importante dall'energia elettrica della power unit, garantita dal pacco formato da MGU-K e le batterie.

Questo ha portato i piloti ad adottare tecniche di guida ben differenti dal passato, quasi innaturali, considerando che la Formula 1 è competitività estrema, oltre a tecnologia finissima. Diversi piloti, nel corso dei mesi, si sono detti sfavorevoli, soprattutto dopo aver provato le nuove monoposto. Oggi, Max, ha rincarato ulteriormente la dose.

"Amo correre, ma c'è un limite a tutto. Penso che tutti siano disposti ad ascoltare, la FIA e la F1, ma spero solo che ci sia qualcuno che faccia qualcosa, perché non solo l'unico a dirlo: molte persone stanno dicendo quello che dico io".

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Che si tratta di piloti o di tifosi, vogliamo semplicemente il meglio per lo sport. Non è che siamo critici solo per criticare. Siamo critici per una ragione: vogliamo che sia Formula 1, una vera Formula 1 "sotto steroidi". Oggi ovviamente, non è andata così".

"Quello di cui dovrebbero preoccuparsi sono le regole. Dovrebbero concentrarsi su questo. Mi fanno domande e io do la mia opinione su cosa mi piacerebbe vedere e su cosa penso sia meglio per lo sport, perché mi importa davvero, amo correre e voglio che sia meglio di sì".

"Vediamo cosa si può fare. Spero che anche durante questa stagione si possano trovare soluzioni differenti, così diventerà più divertente per tutti".

Riguardo la gara, invece, Verstappen è stato protagonista di una buona rimonta che lo ha visto risalire dal 20esimo al sesto posto: "Abbiamo potenziale nella macchina, sicuramente", ha detto l'olandese.

"Dal punto di vista del motore, penso che non siamo messi troppo male. Al momento credo che dove ci manca passo sia un po' dalla power unit e un po' per via della macchina. Il che non è male. Sono cose che si possono migliorare".

"Io sono molto negativo riguardo le regole, ma mi sento davvero orgoglioso del team e anche della parte power unit. I ragazzi hanno fatto davvero un lavoro incredibile. Da questo punto di vista sono molto felice di lavorare con loro. Vorrei solo godermi un po' di più la guida".

"Comunque hanno fatto un lavoro straordinario per essere dove siamo. Abbiamo lottato con la McLaren, che è dotata del motore Mercedes. Penso che se riusciremo a migliorare un po', potremo lottare per posizioni migliori e allora, ovviamente, il mondo ci sembrerà migliore. Le regole saranno sempre le stesse, ma sarà meglio dal punto di vista della competitività. Spero che, entro qualche gara, riusciremo a fare un piccolo passo avanti", ha concluso Verstappen.

