Max Verstappen rinnova con Red Bull fino alla fine del 2023

Nel corso degli ultimi mesi in tanti vedevano Max Verstappen già con le valigie pronte per approdare a Brackley, in Mercedes, una volta ritirato il 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Le prestazioni della Red Bull - incapace di lottare per i titoli iridati - sembravano essere una motivazione più che valida per il talento olandese, ancora alla ricerca della prima stagione da contendente al titolo. Invece così non sarà.

Red Bull ha annunciato questa mattina di aver rinnovato il contratto a Max Verstappen. Questo durerà sino al termine del 2023. Si allunga così il sodalizio tra il talento olandese e il team di Milton Keynes che, ricordiamo, pur di non perderlo preferì sacrificare Daniil Kvyat e portarlo in Red Bull dopo poco più di una stagione in F1.

Ricordiamo poi come finì l'esordio di Max al volante di una monoposto Red Bull: ovvero con la prima vittoria in carriera arrivata al Montmelo di Barcellona, sede del Gran Premio di Spagna 2016.

"Sono davvero felice di aver allungato il mio contratto con il team", ha dichiarato Verstappen dopo l'annuncio ufficiale. "Nel corso degli anni sono cresciuto a stretto contatto con il team, accanto a persone appassionate, competenti che formano un grande gruppo".

"Honda è arrivata da pochi mesi, ma nell'ultimo anno ha mostrato progressi enormi e mi ha dato ulteriore motivazione e convinzioni. Potremo vincere assieme. Rispetto molto il modo di lavorare di Red Bull e Honda. Voglio vincere con Red Bull e il nostro obiettivo è ovviamente quello di lottare assieme per vincere i titoli iridati di F1".

Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha aggiunto: "E' una notizia fantastica per il team aver allungato il nostro accordo con Max fino alla fine del 2023. La sfida del 2021, con il cambio di regolamento, si sta avvicinando e pensiamo sia fondamentale avere continuità in più aree possibili. Questa sarà la chiave per fare bene".

"Max ha dato prova di essere un valore enorme per la Red Bull. Lui crede fermamente nella partnership che abbiamo instaurato anche con Honda, il nostro fornitore di motori. Siamo davvero felici di aver allungato il nostro accordo con lui".