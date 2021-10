Max Verstappen il pilota più popolare, McLaren team preferito

Se il voto popolare contasse qualcosa, in Formula 1, Max Verstappen avrebbe già vinto il titolo a mani basse. L'olandese è emerso come vincitore del sondaggio promosso da Motorsport. Network in associazione con Nielsen Sport.

A premiare Max è il 14,4% degli oltre 167.000 fan votanti da 187 paesi nel mondo. Il talento della Red Bull ed attuale leader del mondiale spopola in ogni angolo del globo, con forti radicalizzazioni - oltre che nella sua terra natale - anche negli altri angoli della terra, dal Giappone al Brasile, toccando anche gli Stati Uniti, sede del prossimo Gran Premio di Formula 1. Ottime performance per Verstappen si registrano nella fascia d'età compresa tra i 35 ed i 54 anni, segno della sua trasversalità.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2a posizione, in Parc Ferme dopo le qualifiche Sprint Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Al secondo posto si classifica Lando Norris, forte del 13,7% delle preferenze. L'inglese della McLaren scalda i cuori delle quote rosa, che lo inseriscono nei loro piloti preferiti per il 57% del totale. Vittoria a mani basse tra gli under 24 per il poleman di Sochi, tra il più social dei piloti in griglia.

Solamente terzo il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes trionfa nel Regno Unito, dov'è ampiamente il più votato, ma paga quasi due punti percentuali nei confronti del diretto rivale per la lotta al titolo iridato 2021, fermandosi al 12,5% delle preferenze.

Dando uno sguardo ai team, è McLaren a dettare legge. La scuderia di Woking conquista a mani basse la vittoria tra le scuderie iscritte al mondiale, vincendo con addirittura il 29,5% delle preferenze, davanti a Red Bull, 19,7%, e Ferrari, 17,9%. Risultato figlio dell'esagerata popolarità della coppia Norris-Ricciardo, per certi versi il binomio più famoso tra i giovani della F1 moderna.

Qui si possono visionare i risultati completi del sondaggio: https://f1-global-fan-survey.motorsport.com/

F1, sondaggio globale 2021 - il pilota più popolare

Max Verstappen - 14.4% Lando Norris - 13.7% Lewis Hamilton - 12.5% Daniel Ricciardo - 10.2% Sebastian Vettel - 9% Charles Leclerc - 7.4% Fernando Alonso - 7.3% Kimi Raikkonen - 5.4% George Russell - 4% Pierre Gasly - 2.9%

F1, sondaggio globale 2021 - il team più popolare

McLaren 29.5% Red Bull 19.7% Ferrari 17.9% Mercedes 11.9% Alpine 3.1%