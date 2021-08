Max, Russell e Hamilton: "Non c'erano le condizioni per correre"

Un podio di un Gran Premio che non si è corso. Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton sono rispettivamente il vincitore, il pilota che è arrivato secondo e il terzo della gara di Spa-Francorchamps, durata due giri dietro la Safety Car che ha assegnato la metà del punteggio in un GP farsa.

Al termine dei due giri, queste sono state le parole dei primi 3.

Max Verstappen: "Alle 15:30 avremmo potuto provarci"

Max Verstappen porta a casa un successo che lo avvicina al leader del Mondiale, Lewis Hamilton. Ora tra i due ci sono appena 3,5 punti grazie a una gara, di fatto, mai disputata.

"Ovviamente era molto importante la pole e con il senno di poi è stata ancora più fondamentale. Peccato non essere riusciti a gareggiare oggi, ma le condizioni erano molto insidiose. Alle 15:30 pensavo si potesse andare, perché le condizioni sembravano discrete. Certo, la visibilità era molto bassa. Credo che se fossimo partiti alle 15:30 le possibilità di correre sarebbero state più alte. Certo, è una vittoria, ma non molto piacevole. Però grande merito al pubblico, che sono rimasti qui tutto il giorno con queste condizioni. Sono i vincitori oggi".

"Dobbiamo continuare a spingere per cercare di superare Hamilton. Abbiamo ancora alcune gare per poterlo fare e sono fiducioso, perché la nostra macchina è buona. Dobbiamo cercare di spremere più potenziale dalla monoposto".

Russell: "Un podio è sempre un podio"

Per George Russell, invece, ecco arrivare il primo podio della carriera. Era andato vicino a ottenerla al GP di Sakhir della passata stagione, quando aveva preso il posto di Lewis Hamilton (il quale aveva contratto il COVID). Ora la prima gioia, che rimane tale sebbene non sia stata disputata la gara.

"Non importa come sia riuscito a centrare questo podio! Siamo stati premiati per delle grandi qualifiche. Voglio dire intanto che mi spiace tanto per i fan, perché ci hanno dato un sostegno incredibile e sono stati qui per tutto il giorno. Non siamo riusciti a fare la gara e il risultato del team è stato fantastico".

"E' contato tanto essere andati forte nella giornata di ieri. Il team lo merita perché nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ieri siamo riusciti a dimostrare quello che abbiamo fatto e oggi siamo stati premiati con un podio. Sicuramente lo festeggerò".

Hamilton: "Spero che i fan vengano rimborsati"

Ha evitato inutili polemiche Lewis Hamilton, sebbene, a ben vedere, ne avesse tutto il diritto. Si è visto ridurre il vantaggio nel Mondiale a causa di una gara mai disputata, ma il 7 volte iridato ha preferito rivolgere un bel pensiero al pubblico pagante. Difficilmente, però, le persone che hanno assistito alla farsa di oggi si vedranno rimborsare il biglietto: la gara è considerata disputata, avendo assegnato i punti ai primi 10 classificati.

“Mi spiace molto per i fan. Non è colpa di nessuno, ma loro sono stati incredibili. Sono rimasti in attesa a lungo per una gara che non c’è mai stata”.

“Sapevamo che le condizioni della pista non sarebbero mai migliorate, ma hanno deciso di farci percorrere questi due giri dietro la safety car che era il minimo per poter assegnare dei punti. Spero che i fan vengano rimborsati”.

“Non si vedeva nulla, anche le vetture che avevo davanti sparivano. In rettilineo non si vedevano le luci posteriori e non potevi spingere perché era davvero rischioso senza capire dove si trovavano le vetture davanti a te. Se non avesse piovuto così forte sarebbe stata una grande gara”.