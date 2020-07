Verstappen beffato dall'anti-stallo: "Il podio era nostro"

Le speranze di tris al Gran Premio d'Austria di Max Verstappen si sono volatilizzate dopo una manciata di giri a causa di un problema tecnico che ha rallentato la Red Bull #33 mentre era in bagarre per il podio.

L'olandese era partito dalla prima fila al Red Bull Ring grazie alla penalità inflitta prima del via a Lewis Hamilton e nelle fasi iniziali ha cercato di restare in Top3 e in scia allo scatenato Valtteri Bottas.

All'undicesimo passaggio, però, ecco che la RB16 ha vistosamente rallentato in uscita della curva 1, con Hamilton che ha ringraziato passandolo rapidamente e così via via anche gli altri.

"Ho iniziato a perdere potenza e non ho capito perché - spiega Verstappen - Si è inserito l'anti-stallo e non so a che problema sia dovuto. Dovremo analizzare i dati, non sono ancora andato a parlare con la squadra".

Max ha proseguito dialogando in modo concitato via radio coi tecnici mentre la monoposto di Milton Keynes andava a... singhiozzo. Gli sforzi di riguadagnare la pit-lane non sono stati sufficienti ad evitargli il mesto ritiro perché nonostante i meccanici gli abbiano montato le gomme medie, alla ripartenza dalla sua piazzola Verstappen si è nuovamente piantato, scendendo con la bandiera bianca issata.

"Sono convinto che si scoprirà cosa è successo, ma sicuramente non è il modo migliore per cominciare l'anno".

Non lo è, anche perché dopo le ottime prestazioni di ieri c'era una speranza di replicare il doppio trionfo ottenuto negli ultimi due anni sul tracciato di casa della Red Bull, anche se ovviamente le Mercedes erano parecchio superiori.

"Onestamente non credo ci fossero le possibilità di vincere, abbiamo visto che Valtteri era molto veloce e io mi stavo concentrando sul mio passo-gara".

"Penso che sarei salito facilmente sul podio, ma quando succedono queste cose non ci si può fare molto".