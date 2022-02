Mattiacci nominato responsabile Global Brand Aston Martin

Carica lettore audio

Marco Mattiacci è stato nominato responsabile del Global Brand Aston Martin, con delega anche a compiti commerciali. L’ex team principal della Ferrari terminata l’esperienza in Formula 1 è tornato nel settore nel quale aveva iniziato la sua carriera lavorativa, ovvero quello automotive.

Dopo un periodo che lo ha visto operare come consulente, l’Aston Martin ha reclutato Mattiacci a tempo pieno, affidandogli un settore strategico che prevede tra i numerosi obiettivi anche quello di integrare la promozione del marchio con la presenza in Formula 1.

Marco Mattiacci, Aston Martin Lagonda Global Chief Brand e responsabile commerciale Photo by: Aston Martin

Mattiacci è da molto tempo legato da una grande amicizia con Lawrance Stroll, rapporto iniziato quando il cinquantunenne manager romano era responsabile della Ferrari Nord America.

“Il nuovo corso di Aston Martin è in questo momento il progetto più entusiasmante del settore automobilistico – ha commentato Mattiacci – sono entusiasta di unirmi all'incredibile squadra formata da Lawrence Stroll e Tobias Moers in questo ruolo di Global Chief Brand e Commercial Officer. Aston Martin ha alle spalle una storia di 109 anni, ma ora sta catturando una nuova generazione di clienti con una generazione di prodotti, accettando la sfida del mercato ultra-lusso e completando il tutto con il ritorno in pista nei Gran Premi di Formula 1”.

Marco Mattiacci, Ferrari Team Principal nel 2014 Photo by: Rainier Ehrhardt

Mattiacci ha trascorso oltre un decennio in posizioni dirigenziali di alto livello in Ferrari, coprendo incarichi come Presidente e CEO di Ferrari Nord America, Presidente e CEO di Ferrari Asia Pacific e Amministratore Delegato e Team Principal della Scuderia Formula 1.

Prima di arrivare in Aston Martin, Mattiacci ha trascorso cinque anni operando come consulente in settori relativi all'automotive e alla mobilità. La sua esperienza si estende al mondo della mobilità elettrica, avendo precedentemente ricoperto ruoli dirigenziali presso la Faraday Future.