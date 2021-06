Masi: "Non c'erano motivi per non far ripartire la gara"

Il Gran Premio di Baku, come da tradizione, ha riservato colpi di scena a non finire. Anche ieri, quando sembrava ormai certo che Max Verstappen potesse conquistare il terzo successo stagionale ed aumentare il suo vantaggio in classifica nei confronti di Lewis Hamilton, è accaduto l’impensabile.

Al giro 46 la Red Bull numero 33 è andata ad impattare violentemente contro i muretti posti sul lunghissimo rettilineo d’arrivo a causa di una foratura alla posteriore destra, e Max non ha potuto fare altro che uscire dall’abitacolo della sua monoposto e sfogare la sua rabbia prendendo a calci la gomma esplosa.

Il direttore di gara, Michael Masi, ha dapprima deciso di far intervenire la safety car per neutralizzare la corsa per poi sospendere temporaneamente le operazioni con bandiera rossa quando al termine della gara mancavano appena due giri.

Tutti pensavano che il gran premio si fosse concluso lì, ma inaspettatamente è stato deciso di far schierare nuovamente i piloti in griglia per completare le ultime due tornate dando così via ad una super Sprint Race.

Masi ha spiegato perché si sia deciso di completare la gara: “Fortunatamente, dopo molti anni, adesso abbiamo delle norme che regolamentano questi momenti”.

“Ovviamente avremmo anche potuto decidere di non ripartire, ma considerando che eravamo nei limiti di tempo previsti non c’erano motivi per non concludere la gara”.

Durante la neutralizzazione con safety car la regia internazionale ha mandato in onda la conversazione avvenuta tra Jonathan Wheatley, direttore sportivo della Red Bull, e Michael Masi dove veniva chiesto al direttore di gara di sospendere la corsa per consentire ai team di cambiare gli pneumatici.

Masi ha però sottolineato come avesse già pensato a questa opzione, ma di aver temporeggiato per capire quanti detriti dovessero essere rimossi dal rettilineo principale.

“In realtà era la mia idea. Guardando al numero di giri rimasti ed alla quantità di detriti sparsi sul rettilineo di fronte ai box, l’opzione migliore era sospendere la gara, ripulire la pista e concludere gli ultimi due giri”.

L’incidente che ha visto protagonista Verstappen è stato simile nella dinamica a quello occorso a Lance Stroll parecchi giri prima. Anche in quel caso la posteriore destra ha accusato un cedimento ed il pilota canadese è stato passeggero della propria monoposto.

Masi ha spiegato per quale motivo, nel caso di Stroll, si sia deciso di intervenire esclusivamente con safety car senza interrompere la gara con bandiera rossa come invece accaduto nel finale.

“L’incidente di Lance è avvenuto a metà gara sul lato destro della pista e c’era abbastanza tempo per consentirci di poter recuperare l’auto e ripulire il tracciato”.

“Per quanto riguarda l’incidente di Verstappen, considerata la quantità di detriti sparsi, non eravamo certi che saremmo riusciti a ripulire quel tratto di pista in un tempo congruo. Per questa ragione abbiamo pensato che fosse nell’interesse delle sport sospendere la gara per poi ripartire e completare i giri restanti”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2° classificato, festeggia sul podio 2 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° classificato, festeggia sul podio 3 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° classificato, festeggia all'arrivo al Parco Chiuso 4 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, pit stop 5 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 6 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 7 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, e Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 8 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Approfittando della Safety Car Nikita Mazepin, Haas VF-21, passa Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B e si sdoppia 10 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 14 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 15 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, esce dalla sua macchina dopo l'incidente 16 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2° classificato, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° classificato, e Pierre Gasly, AlphaTauri, 3° classificato, festeggiano con lo Champagne sul podio 17 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2° classificato, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° classificato, e Pierre Gasly, AlphaTauri, 3° classificato, sul podio 18 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 19 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, e Charles Leclerc, Ferrari SF21 20 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, e Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 22 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images