Lo scambio Rossi-Hamilton fissato il 9 dicembre a Valencia

L'idea ormai è sul tavolo da diversi anni, con la Monster, bibita energetica che sponsorizza sia la Yamaha in MotoGP che la Mercedes in Formula 1, che spinge per far salire Hamilton su una M1 e Rossi su una monoposto del britannico.

Salvo eventuali cambiamenti dell'ultimo minuto, dovuti ad impegni personali, lo scambio andrà in scena a Valencia, una settimana dopo la chiusura della stagione della Formula 1 ad Abu Dhabi.

Per Hamilton si tratterà della prima volta in sella ad una MotoGP, anche se il pluricampione di Formula 1 ha avuto modo di fare diversi test in pista su delle moto.

Leggi anche: Rossi ammette che si sta lavorando al test scambio con Hamilton

Alla fine dell'anno scorso ha persino provato a Jerez la Yamaha R1 da Superbike, con i due piloti ufficiali Michael van der Mark ed Alex Lowes a fargli da tutor.

Rossi, d'altra parte, ha una lunga esperienza invece con le moonoposto. Il "Dottore" ha provato diverse volte la Ferrari in passato, prendendo addirittura in considerazione un passaggio definitivo alle quattro ruote con la Scuderia diversi anni fa.

A dicembre parteciperà anche alla 12 Ore del Golfo, ad Abu Dhabi, dividendo l'abitacolo di una Ferrari 488 GT3 con il fratello Luca Marini e con l'amico Alessio "Uccio" Salucci.