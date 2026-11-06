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2026 Formula 1 Brasile

5 nov 2026 al 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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Formula 1 Brasile

Gran Premio di San Paolo del Brasile, LIVE Libere 2

Segui il secondo turno di prove libere del Gran Premio di San Paolo del Brasile 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

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Diretta testuale

14:04

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Antonelli scende subito sotto il muro del 12, facendo segnare un 1:11.857 con gomma Hard

14:04

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Subito veloce Bortoleto: 1:12.436

14:03

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Leclerc sale momentaneamente primo in 1:13.247

14:02

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Subito in pista i due Ferrari con gomma media

14:01

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Pioviggina ad Interlagos. Piloti comunque in pista con gomme slick

14:00

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al via la seconda sessione

14:00

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Condizioni meteo: Temp. pista: 37°C, Temp. aria: 21°C, 86% umidità, vento quasi assente

13:52

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Carlos Sainz non effettuerà molti giri nelle FP2 a causa dell'altissimo numero di chilometri già percorsi dal motore montato sulla sua FW48

13:50

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In mattinata anche la conferma di una nuova unità termica montata sulla vettura #63 di Russell: il britannico dovrà scontare 5 posizioni di penalità domenica

13:46

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13:46

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Qui sotto potete trovare la classifica completa del primo turno di libere

13:44

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Qui trovate il video di tecnica riguardante le FP1. Novità in casa Mercedes e McLaren. Grande attenzione sulle ali anteriori, riviste in entrambe le monoposto.

Formula 1

In questo nuovo video di Motorsport.com, scopriamo insieme in che modo i team hanno deciso di affrontare il fine settimana brasiliano. Ad Interlagos c'è una McLaren controcorrente: ecco le novità che la squadra di Woking ha mostrato sulla MCL40...

13:39

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In queste FP2 riprenderanno il loro posto sulle vetture il neo papà Leclerc e Oscar Piastri.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

13:37

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Nelle FP1, diversi i rookie che sono scesi in pista al posto dei piloti titolari: tra i top team, Beganovic ha preso il posto di Leclerc sulla SF-26 e Fornaroli quello di Piastri sulla MCL40. La McLaren ha iniziato il weekend con il piede giusto tra le mani dell'ormai ex campione del mondo in carica Lando Norris, che ha chiuso primo facendo segnare ottimi crono anche nella simulazione con carico di carburante (pur dubitando del fatto che fosse con lo stesso quantitativo dei rivali).

Il britannico ha chiuso in testa il primo turno di libere del GP del Brasile, superando nel giro secco il neo campione iridato per pochi centesimi.

Antonelli è secondo, ma nel passo gara ha faticato con gomma media. Terzo Verstappen, non troppo competitivo su soft usata. Meglio con carico di carburante Hamilton, quarto nel giro secco, e soprattutto Russell, quinto ma molto costante in simulazione gara (il migliore escludendo Norris).

Sesto Hadjar, davanti a Minì. straordinario sulla Alpine, Bortoleto, Colapinto e Lawson

Formula 1

L'inglese è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Brasile con la MCL40 dotata di un nuovo pacchetto aerodinamico. Lando ha preceduto Antonelli con la Mercedes di 82 millesimi. Più staccati ci sono Verstappen (Red Bull) e Hamilton (Ferrari). Sorprende Minì settimo con l'Alpine.

13:29

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Buonasera amici di Motorsport.com e bentrovati. Ci ricolleghiamo dal Circuito Carlos Pace di Interlagos per il commento LIVE della seconda sessione di libere.

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 6 nov 2026, 19:04

Giro:

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