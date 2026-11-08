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2026 Formula 1 Brasile

5 nov 2026 al 8 nov 2026

| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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Formula 1 Brasile

Gran Premio di San Paolo del Brasile, LIVE Gara

Seguite la gara del Gran Premio di San Paolo del Brasile 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

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Diretta testuale

11:59

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Tutti su gomma intermedia

11:58

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Come anticipato, penalità anche per Bortoleto e Lindblad, che scatteranno, quindi, rispettivamente 19simo e 18simo.

Bottas dalla pit lane

11:57

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Formula 1

Il neozelandese conquista il quinto tempo nelle qualifiche di Interlagos e scatterà terzo grazie alle penalità di Russell e Leclerc. Lawson recrimina per un errore che potrebbe avergli negato la prima fila, ma ha una grande occasione per convincere la Red Bull a confermarlo nel 2027, mentre resta aperta l'ipotesi che a Faenza arrivi Tsolov.

11:57

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Formula 1

Il ventunenne brasiliano della Haas impressiona nelle difficilissime condizioni di Interlagos, su una pista che non conosceva. Supera la Q1 e in Q2 mostra un potenziale da prime sei posizioni, prima di finire contro le barriere. Il team principal della Haas promuove la sua prestazione nonostante gli errori.

11:57

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Formula 1

Il team principal McLaren ammette che la Mercedes di Russell aveva il potenziale per conquistare la pole position colta da Lando a Interlagos. Stella elogia Norris, ma rivela: "George era sul passo della pole, forse anche più veloce". Le novità della MCL40 hanno funzionato.

11:56

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Formula 1

George è convinto di aver perso una pole position alla sua portata per una decisione sbagliata del muretto Mercedes. Il britannico non nasconde la delusione per un'occasione che avrebbe avuto un significato particolare dopo il mondiale conquistato da Antonelli. Ma la presenza di Albon davanti a lui lascia dei dubbi sull'esito del giro interrotto.

11:56

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Formula 1

L'italiano ha chiuso al terzo posto una qualifica bagnata e molto insidiosa per tutti, ma condizionata da due errori in Q3 che hanno ampliato il distacco. Tuttavia, grazie alla penalità di Russell partirà in prima fila accanto a Norris: una gara asciutta darebbe meno incognite, ma Kimi si sente pronto a giocarsi la vittoria anche sotto la pioggia.

11:56

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Formula 1

Dopo l’incontro a San Paolo, anche il monegasco ha cercato di chiudere il caso scaturito dall'episodio del primo giro del GP del Messico. La tensione è inevitabile, ma l'importante è confrontarsi e trovare un terreno comune per proseguire. Leclerc è stato diretto, ritenendo inoltre che la vicenda abbia assunto proporzioni eccessive.

11:56

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Formula 1

Il sette volte campione del mondo spiega che “...non è stato Fred a 'chiarire le cose' tra me e Charles. Ci siamo seduti a parlare e abbiamo superato la questione". Lewis in gara scatterà 20esimo dopo aver smarcato due motori che gli sono costate le penalità: riuscirà a ripetere una rimonta che gli era già riuscita con la Mercedes?

11:56

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E di seguito le parole dei protagonisti...

Formula 1

Nonostante la penalità in griglia e un 4° posto di cui non è del tutto soddisfatto, le qualifiche bagnate di Interlagos hanno avuto valore prezioso per Leclerc. Sfruttando la sessione come un vero e proprio laboratorio per testare regolazioni e setup estremi, il monegasco ha raccolto dati che spera lo aiutino a superare le difficoltà sul bagnato.

11:55

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Qui sotto il riassunto della qualifica bagnata di ieri, da capire se si ripeteranno gli stessi valori in campo anche con carico di carburante

Formula 1

Il britannico ha costruito il giro decisivo proprio pochi istanti prima che l'intensità della pioggia aumentasse di nuovo in Q3, conqusitando così una splendida pole. Beffato Russell sul finale, che ha abortito il giro decisivo, mentre Antonelli, terzo in qualifica, domani erediterà la prima fila. Leclerc 4°, ma andrà in penalità.

11:54

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Formula 1

Grazie alle penalità Leclerc e Hamilton partiranno 14esimo e 20esimo. La Ferrari punta sull'imprevedibilità meteo per recuperare terreno. Vasseur: "Abbiamo scelto di prendere le penalità qui perché è una pista sulla quale ci aspettiamo di poter rimontare". Ma Hamilton avverte: "Superare sarà più difficile del previsto".

11:54

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Formula 1

Le condizioni proibitive hanno costretto la direzione gara a rinviare l'inizio delle qualifiche. Una decisione corretta, confermata dall'evoluzione della pista. La FIA ha gestito bene una situazione difficile, mentre i piloti hanno dato prova di grande sensibilità nelle condizioni più insidiose.

11:53

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Formula 1

Il team principal francese ha spiegato che la Scuderia ha scelto di pagare la penlità per la sostituzione del motore (Lewis ne ha smarcati due perché uno l'ha rotto in FP3), ma visto l'ottimo comportamento delle rosse sull'acqua spera che sia possibile costruire in gara una bella rimonta: Leclerc scatterà 14esimo, mentre Hamilton sarà 20esimo.

11:53

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Formula 1

A Interlagos la doppia sosta dovrebbe essere la strategia preferita da quasi tutti i team anche per il degrado delle gomme (superiore alle aspettative). La Hard potrebbe essere una scelta ideale per la finestra d'utilizzo che garantisce.

11:53

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Le rimonte di Verstappen in Brasile sono già storia...vedremo se riuscirà a ripetere una prestazione memorabile anche in questa edizione!

11:51

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Al momento nessuna precipitazione ad Interlagos...la pista si sta asciugando, ma l'asfalto sembra ancora essere piuttosto umido

11:50

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11:50

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11:48

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Questa è la griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo, con Norris in pole position. È ben ricordare che Leclerc, Hamilton, Verstappen, Lindblad e Bortoleto sono stati penalizzati per la sostituzione di alcuni componenti sulla Power Unit

GRIGLIA DI PARTENZA

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'27.470

177.345 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.625

1'28.095

176.087 3 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.851

1'28.321

175.636 4 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.198

1'28.668

174.949 5 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.293

1'28.763

174.762 6 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.361

1'29.831

172.684 7 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.204

1'27.674

176.932 8 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.841

1'30.311

171.766 9 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.986

1'30.456

171.491 10 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+2.899

1'30.369

171.656 11

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari

+4.045

1'31.515

169.506 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+4.217

1'31.687

169.188 13 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+4.315

1'31.785

169.008 14 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.819

1'28.289

175.700 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+5.857

1'33.327

166.215 16 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+5.979

1'33.449

165.998 17 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+6.183

1'33.653

165.636 18 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+6.304

1'33.774

165.423 19 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+14.094

1'41.564

152.735 20 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+2.531

1'30.001

172.358 21 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+3.768

1'31.238

170.021 22 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+7.039

1'34.509

164.136 Guarda i risultati completi

11:46

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Dietro a Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli, in seconda fila non ci saranno piloti di top team, ma Liam Lawson e Nico Hulkenberg, autori di due splendide qualifiche nella giornata di ieri, beneficiando anche di diverse penalità. Per il neozelandese, lo stato di forma mostrato quest'anno meriterebbe la conferma e chissà che un buon risultato oggi non spinga Racing Bulls a mantenerlo anche per il prossimo anno...

11:43

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Parlando proprio di Ferrari, parlando ai microfoni di Sky prima della corsa, Frederic Vasseur ha confermato che Hamilton e Leclerc saranno liberi di lottare anche dopo quanto successo in Messico, ma con un'unica priorità: il bene della Ferrari

11:40

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Questo è un appuntamento speciale per diversi piloti in griglia. Oltre ai due brasiliani, tra cui Rafael Camara al debutto assoluto, qui a Interlagos Lewis Hamilton festeggerà i 400 Gran Premi in carriera. La speranza è quella di poter assistere a una bella rimonta dal fondo della griglia, magari aiutato dalla pioggia, perché il Ferrarista prenderà il via dalla penultima fila a causa della doppia sostituzione del motore sulla sua SF-26 nel corso di questo weekend

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

11:35

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Sulla griglia di partenza, diverse squadre hanno già montato dei gazebo per coprire le vetture da quella leggera pioggia che sta cadendo sul rettilineo principale. Per il momento, c'è la concreta possibilità che pioggia possa intensificarsi nel corso della gara, ma il meteo di Interlagos è sempre imprevedibile e... magico proprio per questo

11:32

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Al momento c'è una leggera pioggia che scende sulla pista di Interlagos, tanto che i piloti durante i giri per recarsi sullo schieramento hanno usato le gomme intermedie o, addirittura, le full wet in modo da avere un doppio riferimento

11:31

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Buonasera amiche e amici di Motorsport.com e bentrovati per la diretta LIVE della gara del Gran Premio di San Paolo in Brasile

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 8 nov 2026, 16:59

Giro:

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