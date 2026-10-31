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2026 Formula 1 Messico

29 ott 2026 al 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

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Formula 1 Messico

Gran Premio di Città del Messico, LIVE Libere 3

Segui il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

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13:08

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Questa notte, rotto il coprifuoco ad opera dei meccanici Ferrari, probabilmente per un controllo profondo della vettura #44 dopo i problemi delle FP2.

Stessa situazione per l'Aston Martin, che ha sostituito il telaio sulla monoposto di Stroll

13:06

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Altra notizia inaspettata, quella della sostituzione di Esteban Ocon con Ryo Hirakawa, da parte di Haas, per il resto del weekend (e chissà, forse per le gare restanti). L'esclusione non è dovuta a problemi di salute. Nessun'altra dichiarazione da parte del team statunitense

Formula 1

Il giapponese, del tutto a sorpresa, fa il suo debutto in un weekend di gara con la squadra americana: sarà al volante della VF-26 nel terzo turbo di libere per preparare qualifiche e gara al posto del pilota titolare francese. Al momento la squadra non ha specificato cosa ha provocato la sostituzione di Esteban che, comunque, non è stato male...

13:04

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Importanti novità dopo la giornata di ieri: Max Verstappen e Liam Lawson sono stati sanzionati con la retrocessione di un posto in griglia, per il contatto avuto durante le FP2.

Per i commissari, comportamento inaccettabile, che ha richiesto una punizione esemplare, anche se l'incidente è avvenuto nelle libere

Formula 1

I commissari sportivi hanno sanzionato entrambi i piloti con l'arretramento di una posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico e un punto sulla Superlicenza. Decisivo il richiamo fatto alle squadre poche ore prima dell'episodio. Verstappen e Lawson hanno ammesso che le loro manovre sono state inutili e maldestre.

13:00

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Amici e amiche di Motorsport.com, bentrovati. Ci ricolleghiamo dal Circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, in vista dell'avvio dell'ultima sessione di libere valevole per il 20esimo appuntamento del campionato di Formula 1

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 31 ott 2026, 17:08

Giro:

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