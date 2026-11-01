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14:45

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Il #44 ha fermato il cronometro in 1:16.514, precedendo un ottimo George Russell di soli 9 millesimi. Il pilota Mercedes ha concluso un giro estremamente competitivo e avrà una grande opportunità in partenza.

Apre la seconda fila Charles Leclerc, poco contento della gestione del suo ultimo tentativo in Q3. Il monegasco, però, potrà giovare della scia delle due vetture davanti, per cercare di arrivare alla staccata di curva 1 in testa. Ricordiamo, infatti, che la distanza tra la linea di partenza e la prima staccata è la più grande del mondiale: circa 1 chilometro

14:39

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A partire in pole position sarà, però, Lewis Hamilton, che nella giornata di ieri ha fatto segnare il miglior tempo, riuscendo a concludere un giro perfetto.

Il britannico non partiva al palo dal GP di Ungheria del 2023...un lungo digiuno, interrotto nel sabato messicano sulle alture di Città del Messico.

È la 105esima pole della sua carriera, nonché la prima vestito di rosso, nessuno come lui.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

14:33

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Il classe 2006 riscriverebbe così i libri di storia di questo sport: il primo italiano campione iridato da Ascari, sono passati 73 anni

14:31

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Buonasera amici di Motorsport.com e bentrovati, tra poco meno di mezz'ora scatterà il GP del Messico, 20esimo appuntamento del mondiale, che potrebbe incoronare campione Kimi Antonelli. Al bolognese basta concludere la gara in nona posizione ottenendo almeno due punti.

Di seguito, tutte le combinazioni con cui il #12 diventerebbe il campione del mondo più giovane nella storia della F1

Formula 1

Andrea Kimi Antonelli può vincere il primo titolo di F1 della carriera al GP di Città del Messico. Tante le combinazioni che lo vedrebbero iridato già questo fine settimana: ecco quali sono.

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 1 nov 2026, 19:45

Giro:

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