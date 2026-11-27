presentato da

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1939 1938 1937 1936 1935 1933 1922 1921 1913

Qatar

Australia Cina Giappone Arabia Saudita Miami Canada Monaco Barcellona Austria Gran Bretagna Belgio Ungheria Olanda Italia

GP di Spagna

Azerbaijan

Bahrain

Singapore Stati Uniti Messico Brasile Las Vegas

Qatar

Abu Dhabi

2026 Formula 1 Qatar

26 nov 2026 al 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Panoramica Commento in diretta Notizie

Diretta testuale

Formula 1 Qatar

Gran Premio del Qatar, Libere 1

Segui il primo turno di prove libere del Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

Live

Chat

Classifiche in tempo reale

presentato da

Live

Riassunto

Guarda la classifica completa Nascondi la classifica completa

Diretta testuale

08:08

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Il circus approda in Medio Oriente dopo un movimentato Gran Premio in quel di Las Vegas, da cui sono emersi numerosi temi

08:04

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Siamo in Qatar, per il 22esimo weekend di gara di questa stagione: è tutto pronto per la prima sessione di prove libere, che scatterà tra meno di mezz'ora e di cui vi forniremo il commento LIVE

08:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Buon pomeriggio amici di Motorsport.com e bentrovati. La Formula 1 torna in pista per l'ultimo paio di appuntamenti stagionali, a titoli già assegnati

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 27 nov 2026, 13:08

Giro:

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Chat