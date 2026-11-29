presentato da

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1939 1938 1937 1936 1935 1933 1922 1921 1913

Qatar

Australia Cina Giappone Arabia Saudita Miami Canada Monaco Barcellona Austria Gran Bretagna Belgio Ungheria Olanda Italia

GP di Spagna

Azerbaijan

Bahrain

Singapore Stati Uniti Messico Brasile Las Vegas

Qatar

Abu Dhabi

2026 Formula 1 Qatar

26 nov 2026 al 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Panoramica Commento in diretta Risultati Notizie Video

Diretta testuale

Formula 1 Qatar

Gran Premio del Qatar, LIVE Gara

Segui il Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

Live

Chat

Classifiche in tempo reale

presentato da

Riassunto

Guarda la classifica completa Nascondi la classifica completa

Diretta testuale

10:50

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Formula 1

George ha dominato tutte e tre le sessioni di qualifica in Qatar, precedendo Antonelli, contrariato dalle scelte del box nell’ultimo run della Q3. Le McLaren hanno scalzato le Red Bull dalla seconda fila, ma in vista della gara resta un grosso interrogativo legato alla gestione degli pneumatici.

10:49

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Mercedes arriva in gara da grande favorita: i piloti della Stella sono stati in cima alla classifica in tutti i turni di libere e nelle qualifiche. Le W17 hanno dimostrato una grandissima superiorità sul tracciato qatariota, tanto da rifilare distacchi impressionanti agli avversari, sfruttando l'impeccabile erogazione dell'energia elettrica garantita dalla power unit e il sempre maggiore carico aerodinamico, che permette di affrontare ottimamente le curve ad alta velocità. Ottima anche la gestione delle coperture nelle simulazioni di passo gara.

George Russell, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

10:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Formula 1

La superiorità evidenziata dalla Mercedes a Lusail ha offerto importanti indicazioni in chiave 2027. Secondo il team principal McLaren, la monoposto di Brackley ha mostrato un potenziale aerodinamico superiore a quello della concorrenza, che le caratteristiche del circuito hanno consentito di sfruttare appieno.

10:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Formula 1

Il nono posto in qualifica a quasi un secondo e mezzo dalla vetta è un verdetto che pesa, ma a lasciare l'amaro in bocca sono soprattutto i motivi. La SF-26 non ha avuto grip sin dal primo istante questo weekend, ma per Hamilton c'è anche una questione di motore che ha sempre il suo peso. Per il 2027 si sta lavorando duramente, ma basterà?

10:45

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Formula 1

Il team principal della Ferrari è deluso per il comportamento della rossa in qualifica in Qatar: "Ci siamo plafonati: dalla Q1 non siamo migliorati. Non è una questione di telaio o di motore, ma di adattamento alle condizioni, alla pista. C’era da mettere le gomme nelle giuste condizioni per il giro secco, ma non ci siamo riusciti”.

10:44

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Formula 1

Il campione del mondo 2026 ha firmato il secondo tempo nelle qualifiche del Qatar, staccato di 128 millesimi da Russell. Kimi si è lamentato per essere stato mandato in pista per primo, senza usufruire dell'aiuto delle scie sui rettilinei. Wolff spiega la scelta del team.

10:44

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Di seguito le dichiarazioni post qualifica dei protagonisti:

Formula 1

Il monegasco della Ferrari non è andato oltre il settimo tempo nelle Qualifiche del Qatar, staccato di 1"2 dalla Mercedes di Russell. Leclerc vede una gara dura per domani: "Potremmo essere in lotta più con le Racing Bulls che con le Red Bull".

10:42

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Nella giornata di ieri si sono svolte le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza per la gara di quest'oggi.

Mercedes si è confermata l'assoluta dominatrice a Lusail, rifilando mezzo secondo a McLaren, la prima delle inseguitrici. La leadership delle Stelle d'Argento non è mai stata realmente intaccata nel corso del weekend ed è estremamente probabile che la situazione si ripeta in gara.

Solida prestazione di Russell, che ha ottenuto il diritto di partire al palo in vista dei 57 giri previsti e in ripresa dopo il sabato da incubo di Las Vegas. Antonelli non è riuscito a mettere tutto insieme in Q3 e sarà costretto a partire al fianco del compagno.

McLaren è riuscita a spuntarla nella lotta per la seconda fila su Red Bull, con la squadra austriaca che non è riuscita a ripetersi dopo un ottimo Q2. Norris si conferma davanti a Piastri, ma tra i due ci sono pochi centesimi.

Ottimo Hadjar che scatterà davanti a Verstappen. Il francese si conferma un degno compagno di squadra.

Male, come dalle nostre previsioni, Ferrari, che ha pagato un distacco monstre di 1.2 secondi. Sicuramente il ritardo causato dal deficit di PU è ampio, ma non spiega tale divario. Evidentemente i problemi riguardano anche una mancanza di competitività nelle curve ad alta velocità e l'utilizzo delle coperture. Leclerc settimo, scatterà alle spalle di Verstappen. Hamilton, a due decimi dal compagno, è anche alle spalle di Linblad. Decimo, a pochi millesimi dal britannico, Liam Lawson

Formula 1

Le Mercedes annichiliscono tutti nelle qualifiche in Qatar, infliggendo distacchi enormi. McLaren in seconda fila, poi Hadjar davanti a Max. Leclerc settimo a 1"2, mentre Hamilton partirà nono e il ritardo è di 1"4: un'eternità.

10:34

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Con entrambi i titoli già decisi le sfide per questo ultimo paio di appuntamenti sono principalmente due: quella per la seconda e terza posizione nel mondiale piloti e quella per la seconda in quello costruttori.

10:32

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Sul tracciato di Lusail le 22 macchine si stanno schierando sulla griglia di partenza.

Le condizioni meterologiche sono ottimali: temperatura dell'aria a 25°C, quella dell'asfalto sfiora i 30°C.

Umidità minore rispetto ai giorni precedenti, intorno al 58%...ottima notizia per i piloti che soffriranno meno a livello fisico.

10:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Amiche e amici di Motorsport.com benvenuti. Tra meno di mezz'ora scatterà il GP del Qatar di F1, penultimo appuntamento stagionale, di cui vi forniremo il commento LIVE

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 29 nov 2026, 15:50

Giro:

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Chat