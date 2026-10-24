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2026 Formula 1 Stati Uniti

22 ott 2026 al 25 ott 2026

| Circuit of the Americas, US

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Formula 1 Stati Uniti

Gran Premio degli Stati Uniti, LIVE Libere 3

Segui il terzo turno di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

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Diretta testuale

13:45

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Hamilton si porta in testa con 1:36.716, solo 1 decimo più veloce di Gasly con una mescola di vantaggio

13:43

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Flow Viz sul posteriore della vettura #44

13:41

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Scendono in pista le Rosse: gomma soft

13:40

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Ancora alti i tempi: il migliore è Gasly in 1:37.592

13:35

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Grande incognita per la qualifica saranno i track limits: nelle FP2 di ieri ne sono stati registrati più di 120!

13:34

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In pista soltando Colapinto e Perez al momento

13:32

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27°C la temperatura dell'aria, 37°C quella dell'asfalto. Vento quasi nullo.

13:31

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al via le fp3

13:31

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Buone le due MCL39, che nel passo gara hanno fatto segnare riferimenti molto interessanti. Sul giro secco Norris non è riuscito a chiudere un tempo competitivo nonostante gli ottimi crono nei primi due parziali.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

13:28

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Ottima la Scuderia in questo avvio di weekend. L'ultimo pacchetto di sviluppi per questa stagione sembra aver portato i risultati attesi. La SF-26 è sembrata volare nelle curve lente, tanto da risultare la più veloce nell'ultimo settore.

Le vetture del Cavallino pagano, tuttavia, ancora un grande deficit negli allunghi, a causa di una power unit ancora lontana dal riferimento Mercedes: il tempo perso nei soli rettilinei è quantificabile in circa quattro decimi al giro.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

13:26

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La favorita sembra essere, infatti, ancora una volta la Red Bull. Dopo l'introduzione di un importante pacchetto di aggiornamenti a Baku, le RB22 sembrano aver trovato un ottimo compromesso a livello aerodinamico, tanto da dominare gli ultimi due appuntamenti. Anche al COTA, Max Verstappen sembra potersi confermare, soprattutto guardando al passo gara estremamente competitivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

13:24

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Mercedes in grande difficoltà nella prima sessione: la scuderia della Stella ha faticato sia sul giro secco che nella simulazione del passo. Le frecce d'argento sono estremamente efficaci nel settore centrale, dove a contare è soprattutto la potenza della power unit, mentre hanno pagato diversi decimi nell'ultimo parziale, il più guidato, dove le coperture posteriori faticano a rimanere nella finestra giusta, surriscaldandosi eccessivamente.

Molto meglio il comportamento delle W17 in FP2, dove hanno mostrato una superiorità devastante nel parziale centrale, dove Antonelli è stato 4 decimi più veloce del secondo più rapido. Più ridotto il problema di surriscaldamento degli pneumatici. Le frecce d'argento si presentano al sabato texano in lotta per le prime posizione, sebbene Red Bull sembra essere superiore.

Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

13:16

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Nonostante questa generazione di monoposto dovrebbe subire meno le sconnessioni del terreno (per la mancanza dell'effetto suolo), nella giornata di ieri ancora molti problemi per i piloti a causa dei bump sparsi per la pista

Formula 1

Nonostante i regolamenti di quest'anno abbiano dato meno importanta al fondo, il tema della gestione delle altezze da terra resta fondamentale in relazione ad altre componenti della vettura alla ricerca del punto di ottimo. Questo però rende le vetture sensibili alle tante sconnessioni di Austin, soprattutto in staccata dove si tocca l'afalto.

13:14

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In questo video di tecnica trovata l'analisi dettagliata delle novità portate in pista da Ferrari in questo fine settimana: modifiche effettuate al fondo, nella parte anteriore e in quella posteriore, nella zona dell'estrattore.

Formula 1

In questo nuovo video, scopriamo insieme in che modo i vari team hanno deciso di affrontare il fine settimana di Austin. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Ferrari: una SF-26 dotata delle ultime novità...

13:12

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Formula 1

Liam sta disputando una delle sue migliori stagioni, contribuendo alla quinta posizione della Racing Bulls nel Costruttori. Eppure la conferma per il 2027 non è scontata. La candidatura di Tsolov mette Red Bull davanti a una scelta che coinvolge le due anime della squadra di Faenza: ottenere risultati o continuare a formare i campioni del futuro.

13:12

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Formula 1

Il team principal dell'Aston Martin riconosce che Honda non ha raggiunto i progressi sperati nel corso del 2026. Il confronto con il 2019 evidenzia un ritardo confermato anche dai parametri ADUO. Per Newey, però, il recupero passa anche dall'integrazione tra power unit e telaio. La fiducia nel progetto resta, ma sul 2027 prevale la prudenza.

13:11

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Formula 1

Dopo una FP1 complicata, Antonelli ha chiuso la seconda sessione a soli cinque centesimi da Leclerc. Gli aggiornamenti Mercedes confermano segnali incoraggianti, ma Bradley Lord avverte: “La finestra operativa è ancora molto stretta”. Kimi può puntare in alto in un confronto che vede quattro squadre racchiuse in margini minimi.

13:11

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Formula 1

Leclerc ha chiuso al comando entrambe le sessioni del venerdì al COTA, confermando un buon bilanciamento e i piccoli progressi portati dagli aggiornamenti. La Ferrari si distingue nelle curve lente, ma continua a perdere terreno sui rettilinei. Verstappen resta un riferimento sul passo gara, Hamilton fatica a trovare il feeling con la SF-26.

13:10

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Formula 1

Il monegasco chiude al top il venerdì d'Austin approvando il pacchetto di novità portato dalla Ferrari, pur confermando che si tratta solo di un piccolo step. La chiave del suo venerdì però è più aver trovato subito un feeling con la vettura che gli ha permesso di spingere in curva per compensare quanto perso sugli allunghi.

13:08

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Un Leclerc assolutamente in palla ha chiuso in prima piazza anche la seconda sessione, firmando un 1:35.291. Ritmo gara molto competitivo per il #16. Antonelli secondo, con una Mercedes velocissima sul dritto. Non male il passo sulle medie.

Verstappen rimane il grande favorito. Nonostante si sia piazzato "solo" terzo, l'olandese ha fatto firmare tempi estremamente costanti e competitivi con carico di carburante: il #3 è stato il migliore sul passo.

Quarto Hamilton sul giro secco, ma lontano più di mezzo secondo dal compagno. Nella simulazione di gara, il distacco dal compagno è risultato essere ancora maggiore. L'inglese è sembrato essere in estrema difficoltà con la sua SF-26, nonostante nelle FP2 avesse i nuovi upgrade sulla propria vettura. Il bilanciamento era fin troppo spostato sul posteriore, determinando un'eccessiva usura delle coperture.

Russell ha chiuso quinto, senza essere riuscito ad effettuare un tentativo valido sulle soft. L'inglese su tempi simili al compagno con carico di carburante.

Sorprendentemente sesto Lawson, che si conferma estremamente competitivo con una Racing Bulls che si presenta come un'ottima vettura anche in questa occasione.

Settima e ottava le due MCL39, con Norris che non è riuscito a completare un tentativo pulito. Il britannico, tuttavia, sembra essere della partita, soprattutto in ottica gara. Meno competitivo Piastri. Chiudono la top 10 Hadjar e Bearman.

Formula 1

Il monegasco ha chiuso al comando anche il terzo turno di libere con una Ferrari che fa la differenza soprattutto in curva, precedendo di 42 millesimi Antonelli con una Mercedes tornata brillante sui rettilinei. Terzo Verstappen, che ha mostarto un buon passo nella simulazione gara. Più in difficoltà Hamilton, sia sul giro secco che sulla distanza.

13:05

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Nella giornata di ieri, si sono svolti i primi due turni di prove libere.

Nelle FP1, a chiudere in testa è stata Ferrari con Leclerc, che ha fatto segnare il miglior crono a bordo di una SF-26 dotata dei nuovi aggiornamenti, sembrati funzionare ottimamente nel primo turno del weekend, soprattutto nella simulazione passo gara. Verstappen si è dovuto accontentare della seconda posizione, dopo che gli è stato cancellato il crono che l'avrebbe messo primo, causa track limits: Red Bull si conferma competitiva, anche se in altalena con carico di carburante.

Terzo Norris, che ha fatto segnare tempi molto interessanti nella simulazione del passo.

Quarta e quinta posizione per le Mercedes, con Russell davanti ad Antonelli. Le W17 hanno faticato e non poco con carico di carburante, oltre a perdere diverso tempo nell'ultimo settore. Hamilton solo sesto: il britannico, molto probabilmente, avrà a disposizione sulla sua vettura, per questa seconda sessione, gli sviluppi testati da Leclerc nelle FP1.

Settimo un sempre più deludente Piastri, seguito da Bortoleto, Lindblad e Lawson.

Formula 1

La Ferrari si presenta bene nel GP degli Stati Uniti con la SF-26 evoluta affidata al monegasco. Verstappen sarebbe stato il più veloce con la Red Bull se non si fosse visto cancellare il tempo per track limiti. L'olandese è secondo davanti a Norris, Russell e Antonelli. Più staccato c'è Hamilton con la rossa standard.

13:00

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Buonasera amici di Motorsport.com e bentrovati dal Circuito delle Americhe. È giornata di qualifiche a Austin. Tra poco meno di mezz'ora inizierà l'ultima sessione di libere, dove si limeranno i dettagli finali in preparazione della caccia al tempo.

Siamo pronti a fornirvi il commento LIVE di questa sessione.

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 24 ott 2026, 17:45

Giro:

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