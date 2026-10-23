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2026 Formula 1 Stati Uniti

22 ott 2026 al 25 ott 2026

| Circuit of the Americas, US

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16:43

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La pista texana è stata riasfaltata in alcuni punti. Tuttavia, il vero problema è quello dei "bump", che renderanno importante la gestione delle altezze da terra, anche se in modo minore rispetto alle vetture della passata generazione.

Formula 1

Gli organizzatori texani sono costretti quasi ogni anno a intervenire su porzioni di tracciato perché c'è un fondo cedevole e puntualmente si formano buche e dossi. Il COTA è una pista sfidante per il treno anteriore nello snake, mentre impegna quello posteriore nel terzo dove emergono le doti di trazione delle monoposto.

16:39

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Al termine della prima sessione, le vetture hanno effettuato dei test a bassa velocità per comprendere come fronteggiare al meglio i problemi di software riscontrati a Sepang.

Formula 1

La FIA ha testato ad Austin un aggiornamento software per evitare il ripetersi delle anomalie di Sepang. Al termine, la Federazione ha cercato di replicare le condizioni che avevano innescato il bug in Malesia, percorrendo curva 15 a 35 km/h, bassi giri motore e con la modalità a basso grip attivata anche sull'asciutto per verificare le novità.

16:37

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Nelle FP1, a chiudere in testa è stata Ferrari con Leclerc, che ha fatto segnare il miglior crono a bordo di una SF-26 dotata dei nuovi aggiornamenti, sembrati funzionare ottimamente nel primo turno del weekend, soprattutto nella simulazione passo gara. Verstappen si è dovuto accontentare della seconda posizione, dopo che gli è stato cancellato il crono che l'avrebbe messo primo, causa track limits: Red Bull si conferma competitiva, anche se in altalena con carico di carburante.

Terzo Norris, che ha fatto segnare tempi molto interessanti nella simulazione del passo.

Quarta e quinta posizione per le Mercedes, con Russell davanti ad Antonelli. Le W17 hanno faticato e non poco con carico di carburante, oltre a perdere diverso tempo nell'ultimo settore. Hamilton solo sesto: il britannico, molto probabilmente, avrà a disposizione sulla sua vettura, per questa seconda sessione, gli sviluppi testati da Leclerc nelle FP1.

Settimo un sempre più deludente Piastri, seguito da Bortoleto, Lindblad e Lawson.

Formula 1

La Ferrari si presenta bene nel GP degli Stati Uniti con la SF-26 evoluta affidata al monegasco. Verstappen sarebbe stato il più veloce con la Red Bull se non si fosse visto cancellare il tempo per track limiti. L'olandese è secondo davanti a Norris, Russell e Antonelli. Più staccato c'è Hamilton con la rossa standard.

16:30

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Signore e signori, appassionati di Formula 1, bentrovati. Ci colleghiamo dal Circuito delle Americhe, in attesa dell'avvio della seconda sessione di libere.

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 23 ott 2026, 20:43

Giro:

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