Liberty: Maffei ha guadagnato 44 milioni di dollari nel 2019

Maffei di fatto è il capo di Chase Carey, AD della F1, e ha anche altre attività in cui ha investito, come ad esempio la squadra di baseball degli Atlanta Braves e la radio Sirius XM.

I suoi coinvolgimenti finanziari sono emersi nella mattinata di martedì in un documento depositato presso gli uffici della US Securities & Exchange Commission, in vista dell'assemblea annuale di maggio.

Nel 2019 il totale ricevuto dal manager statunitense è stato di $44.045.070, andando oltre il doppio di quanto aveva preso nel 2018 (20,1 milioni) e nel 2017 (19,8 milioni). Le stime includono vari bonus, e opzioni su azioni, come ad esempio l'aumento del 5% del contratto quinquennale firmato nel dicembre 2014, che sul totale era pari a circa 1,1 milioni.

Liberty media ha chiarito che l'aumento di Maffei riguarda anche le prestazioni: “Il comitato ha analizzato quanto fatto dal signor Maffei nel 2019, prendendo atto degli sforzi nel sostenere le iniziative strategiche della Formula 1 e nell'estensione dell'accordo di franchising per Sirius XM".

In dicembre Maffei ha firmato un nuovo contratto di lavoro quinquennale con uno stipendio base fisso di 3 milioni di dollari, oltre ad un bonus di impegno versato una tantum pari a 5 milioni e un bonus annuale in termini di rendimento di 17 milioni, oltre a premi azionari anticipati e annuali.

Liberty ha anche rivelato che lo stipendio medio del 2019 in tutte le sue attività, inclusa la F1, era di 93.055 dollari, ovvero 1/473 del totale. Nel frattempo si stanno affrontando alcune sfide finanziarie che coinvolgono F1, Atlanta Braves e le biglietterie di Live Nation, tutte colpite dai problemi legati al Coronavirus.