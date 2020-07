L'ex Minardi Esteban Tuero ferito in un incidente in moto

Tuero, che si è ritirato dall'attività di pilota alla fine del 2016, era in moto nella sua Buenos Aires ed è rimasto coinvolto in un incidente nella serata di martedì. Attualmente è in convalescenza presso l'Ospedale Britanico della capitale argentina.

Secondo la famiglia del 42enne, "nell'incidente ha subito tre fratture: una clavicola, un polso ed una costola, per le quali è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'esito positivo nella giornata di mercoledì".

"Venerdì è stato operato nuovamente per creare un 'percorso' che permetta di somministrargli antidolorifici ed antibiotici senza doverlo disturbare periodicamente".

Al momento del suo debutto in F1, nel Gran Premio d'Australia del 1998, Tuero aveva 19 anni e 320 giorni, quindi era il terzo più giovane della storia dopo Mike Thackwell e Ricardo Rodriguez. Con il passare degli anni poi è stato superato da Fernando Alonso, Jaime Alguersuari, Lance Stroll, Max Verstappen e Lando Norris.

Il culmine dell'unica stagione di Tuero in F1 è stato l'ottavo posto nel GP di San Marino. Con la sua Minardi ha raggiunto la bandiera a scacchi solo in altre tre occasioni, ma tutte fuori dalla top 10.

Nella gara conclusiva, in Giappone, si è anche procurato un infortunio al collo in un incidente con la Tyrrell di Toranosuke Takagi. E questa è stata la fine della sua carriera in Formula 1, perché poi si è dedicato soprattutto alle gare nei confini nazionali.