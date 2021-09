Leclerc: "Una sbavatura mi è costata la seconda fila"

La Ferrari avrebbe trovato in Zandvoort un circuito più favorevole rispetto a Spa. Era stata questa la previsione di Charles Leclerc ad inizio settimana ed il monegasco è stato di parola.

Sul circuito olandese le SF21 hanno fatto vedere sin dal venerdì un bel passo, soprattutto sul giro secco, anche se questa mattina, in occasione delle FP3, la situazione sembrava volgere al peggio. Sainz, infatti, aveva distrutto la sua monoposto contro le barriere, mentre Charles non era riuscito a fare meglio del nono crono con un gap da Verstappen di 1’’2.

Nel pomeriggio, però, Leclerc è tornato a ruggire. Nel Q1 il monegasco ha ottenuto il miglior tempo davanti al compagno di team per poi retrocedere di una posizione al termine del Q2.

Il Q3, invece, ha visto i soliti noti - Verstappen, Hamilton e Bottas - occupare le prime tre posizioni nella classifica dei tempi, mentre Leclerc ha dovuto masticare amaro per aver chiuso la sessione alle spalle di un sorprendente Pierre Gasly per appena 49 millesimi.

Il pilota della Ferrari ha così visto svanire una seconda fila che sembrava ampiamente alla sua portata, ma una volta giunto ai microfoni di Sky Sport F1 HD non ha mostrato delusione.

“La seconda fila era possibile, peccato. Forse ho chiesto un po' troppa ala nell’ultimo tentativo in Q3 perché nel primo tentativo ho accusato un po' di sottosterzo”.

Leclerc ha poi spiegato di aver perso la possibilità di andare all’attacco del quarto tempo per una piccola imperfezione.

“In curva 10 ho perso il posteriore e quella sbavatura mi è costata quei centesimi che mi avrebbero garantito il quarto tempo. Peccato, ma domani con una buona partenza ce la potremo giocare con chi ci precede”.

Già questa mattina, in Formula 3, un Leclerc è riuscito ad imporsi nella prima gara del weekend grazie ad una partenza sensazionale dalla terza piazza. Charles ha ammesso di voler imitare quanto fatto dal fratellino per aver la possibilità di lottare con i top team domani.

“Per noi sarà molto importante la partenza. Spero di poter imitare quanto fatto da mio fratello in Gara 1 in Formula 3. Ovviamente saranno due situazioni diverse ma dovremo sfruttare ogni occasione che si presenterà”.

Leclerc ha poi ammesso di apprezzare il layout del rinnovato tracciato di Zandvoort elogiando il lavoro svolto dai progettisti per le curve sopraelevate. Secondo il monegasco in gara si potrà assistere a differenti interpretazioni delle traiettorie per tentare il sorpasso.

“Le curve con banking sono davvero interessanti perché non le troviamo in nessun altro circuito. In tutte le sessioni di libere abbiamo provato delle traiettorie differenti per vedere quale fosse la migliore. Alla fine siamo riusciti a trovarne una perfetta per la qualifica”.