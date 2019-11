Leclerc: "Speriamo di riuscire a sfruttare la partenza"

Charles Leclerc è uno dei pochi piloti che non hanno dovuto alzare il piede per l'incidente di Valtteri Bottas nell'ultimo tentativo della Q2, visto che il pilota della Ferrari era davanti al finlandese, ma questo non è bastato al monegasco per regalare alal Ferrari la sesta pole position consecutiva.

Il monegasco si è arreso a Max Verstappen, anche se c'è un giallo sul pilota della Red Bull, che non ha alzato il piede in presenza delle bandiere gialle. In ogni caso, Charles ha spiegato che per lui non è stato possibile battere l'olandese a causa di un errore nell'ultimo settore, propiziato da una modifica al bilanciamento della frenata che non ha dato i risultati sperati.

"Il primo giro è stato piuttosto buono, ma nel secondo abbiamo cambiato un pochino il bilanciamento della frenata, spostandolo un po' più sull'anteriore, ma abbiamo perso qualcosa nell'ultimo settore. Ho perso il tempo che ero riuscito a guadagnare nell'ultimo settore. Le Red Bull sono molto veloci, Verstappen soprattutto, ma la gara è lunga" ha detto Leclerc subito dopo essere sceso dalla sua SF90.

Una delle caratteristiche del tracciato di Città del Messico è il lunghissimo rettilineo che separa la griglia di partenza dalla prima curva, che sicuramente rappresenta una grande occasione per una vettura come la Ferrari, capace di ottenere delle velocità di punta molto alte.

"La partenza sarà molto importante, perché abbiamo una velocità di punta molto buona, quindi speriamo di riuscire a sfruttarla domani. Sarà sicuramente un grande spettacolo" ha concluso.