Leclerc sotto investigazione per 2 infrazioni nelle Qualifiche!

La giornata negativa di Charles Leclerc non è terminata sotto la bandiera a scacchi della sessione Q2. Dopo l’undicesima posizione in qualifica il monegasco è stato raggiunto da due comunicazioni da parte della FIA, finendo sotto investigazione per altrettante infrazioni.

La prima è stata registrata dai commissari sportivi al termine della sessione Q1, quando è stata esposta la bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Antonio Giovinazzi.

Secondo le segnalazioni arrivate dai commissari Leclerc non ha visto o ha ignorato le segnalazioni, transitando sul traguardo anziché rientrare in pit-lane come previsto dal regolamento sportivo.

La seconda infrazione contestata è avvenuta nel turno Q2. Alla curva ‘9’ Leclerc avrebbe ostacolato l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat, danneggiando il pilota russo che era lanciato in un suo giro veloce. In entrambi i casi Leclerc rischia penalità che potrebbero retrocederlo nella griglia di partenza, ed al momento è in corso il colloquio con il collegio dei commissari sportivi. Il verdetto è atteso in serata.