Leclerc: "Sorpresi dalla durata delle medie di Gasly"

Quinto in qualifica, quinto all’arrivo. Per Charles Leclerc la gara di Zandvoort si è conclusa con lo stesso risultato ottenuto al sabato ed un po' di amaro in bocca per non essere mai riuscito ad insidiare un Pierre Gasly oggi decisamente in palla sul tracciato olandese.

Charles è stato autore di una ottima partenza, ma si è trovato subito la strada sbarrata da un Gasly autore di un avvio altrettanto buono. Leclerc si è visto costretto ad alzare il piede alla curva Audi per evitare di tamponare il pilota dell’AlphaTauri ed ha così rischiato di compromettere involontariamente la gara di Sainz.

Dopo le prime curve Gasly ha preso il largo ed in Ferrari si è optato per una strategia alternativa per cercare di scavalcare la monoposto dei “cugini” di Faenza. Leclerc ha allungato lo stint con le rosse per poi montare le Pirelli hard, mentre Gasly ha invece montato le medie.

In casa Ferrari ci si attendeva un crollo di prestazioni del francese che non è arrivato e Gasly è riuscito a tenere alle proprie spalle il monegasco sino alla bandiera a scacchi.

“Era impossibile prendere Gasly. Abbiamo provato a fare qualche giro in più sulle soft per avere un vantaggio a fine gara, ma non ci aspettavamo che sarebbe riuscito a far durare le medie così tanto. Abbiamo montato le hard e ci abbiamo provato, ma non ce l’abbiamo fatta”.

Il quinto posto, con tanto di doppiaggio, sicuramente non è il risultato che Leclerc si aspettava, ma con il mezzo tecnico a disposizione non si poteva sperare di meglio. Charles ha comunque voluto guardare il bicchiere mezzo pieno sottolineando come il team sia riuscito a guadagnare 12 punti sulla McLaren.

“Forse avrei potuto avere una opportunità di sorpasso in partenza, ma mi sono trovato la strada bloccata e non ho voluto prendere rischi. Oggi dovevamo pensare a guadagnare punti sulla McLaren e ci siamo riusciti. Questo è l’aspetto positivo”.

Leclerc ha poi affermato di essere rimasto stupito dal passo gara ed ha recriminato per la sbavatura commessa ieri in qualifica.

“Il passo era buono e non ci aspettavamo di avere un ritmo migliore rispetto a tutte le altre monoposto del gruppo di metà classifica. Ieri, purtroppo, non sono riuscito a mettere tutto insieme ed è stata solo colpa mia, ma oggi sono davvero contento della mia gara nonostante il quinto posto”.

Conclusa la trasferta di Zandvoort per la Ferrari è adesso giunto il momento di prepararsi ad affrontare il gp di Monza.

Leclerc ha sul tracciato brianzolo ha conquistato il suo secondo successo in Formula 1, ma ha già avvisato i tifosi di non aspettarsi miracoli tra sette giorni.

“Non vedo l’ora di correre a Monza. Purtroppo quest’anno non ci aspetta una gara facile, ma sentire il sostegno dei tifosi sarà stupendo. Daremo il massimo e vediamo come andrà”.