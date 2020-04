Leclerc si unisce alla campagna benefica per la Croce Rossa

Charles Leclerc si è unito a Cristiano Ronaldo in una campagna di raccolta fondi per la Croce Rossa, pensata per dare un aiuto nella lotta al Coronavirus.

Il pilota della Ferrari ha chiesto ai suoi follower di aiutare la Croce Rossa Italiana con una donazione volta a finanziare questa campagna benefica.

L'Italia rimane uno dei Paesi più colpiti dall'epidemia di COVID-19 con oltre 143.000 casi e oltre 18.000 decessi.

"In questo momento di emergenza anche la più piccola azione può portare a un risultato enorme. Uniamoci e continuiamo a combattere questa sfida con coraggio. Aiutatemi a sostenere chi non si arrende mai" ha scritto il monegasco sui suoi canali social.

L'iniziativa, alla quale partecipano anche altre stelle dello sport e celebrità, al momento ha raccolto oltre 63.000 euro.