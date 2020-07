Leclerc penalizzato di 3 posizioni in griglia al GP di Stiria!

E' proprio il caso di dirlo: in casa Ferrari piove sul bagnato al GP di Stiria. I commissari di gara, dopo aver ascoltato Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del GP di Stiria, hanno preso la loro decisione come vi avevamo anticipato poche decine di minuti fa, sanzionando il ferrarista.

La Direzione Gara ha inflitto 3 posizioni di penalità al pilota monegasco della Ferrari, il quale sarà costretto a scontarle domani in griglia di partenza.

In questo modo, Leclerc sarà costretto a retrocedere dalla già non idilliaca 11esima posizione fino alla 14esima piazza. Così scatterà dalla settima fila, rendendo la sua rimonta molto complicata.

L'infrazione contestata a Leclerc è derivata dal fatto che il pilota della Ferrari ha involontariamente ostacolato il pilota dell'AlphaTauri Daniil Kvyat nel corso delle Qualifiche andate in scena al Red Bull Ring questo pomeriggio.

E' invece decaduta l'investigazione sempre nei confronti di Leclerc riguardo il non aver abortito il giro sotto regime di bandiera rossa sempre nel corso delle Qualifiche del GP di Stiria.

"Leclerc è stato scagionato da questa indagine per i seguenti motivi: "Il pilota ha reagito in modo appropriato. Ha proseguito in pista e fatto il giro successivo a velocità scura. Tenendo conto di questo, i Commissari Sportivi hanno deciso di non intraprendere ulteriori azioni", hanno fatto sapere i commissari tramite una nota pubblicata poco fa.

Questo però non renderà certo meno amara la giornata del 22enne e del team di Maranello.