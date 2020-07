Leclerc: "Oggi meglio del previsto pur non avendo aggiornamenti"

Alla fine del venerdì del GP di Ungheria sui box della Ferrari è parso arrivare un raggio di sole a rasserenare i volti bui dei membri del Cavallino Rampante dopo un avvio di Mondiale a dir poco complicato.

Nel primo turno di libere, Leclerc e Vettel hanno potuto costatare come la SF1000 sia una vettura più adatta a una pista come l'Hungaroring, che presenta pochi rettilinei e curve dove la Rossa sembra essere meno peggio di quanto si potesse pensare dopo le prime due uscite stagionali.

A confermare queste impressioni è stato Charles Leclerc, contento di quanto ha visto nelle Libere 1 con asfalto asciutto, meno invece nel turno successivo, reso insidioso dalla pioggia.

"Questa mattina è andata meglio di quanto ci aspettassimo, se devo essere onesto", ha dichiarato il monegasco. "Non siamo arrivati in Ungheria portando tante novità. Abbiamo praticamente la stessa macchina di 7 giorni fa. Ma sembra che la SF1000 si adatti meglio a questa pista, che è certamente una buona cosa".

"Questo pomeriggio ho faticato un po'. Stavamo provando diverse cose e non ero molto contento della macchina. Ho faticato a trovare confidenza sul bagnato. Ma sì, abbiamo visto cose positive questa mattina".

"Chiaramente su questa pista ci sono meno rettilinei. In Austria abbiamo faticato parecchio nel primo settore. Qui è un problema minore, inoltre siamo abbastanza veloci in curva. Questo non ci fa lottare con le Mercedes ancora, ma siamo più veloci rispetto alla settimana scorsa e questo è bello vederlo".

Leclerc ha poi confermato quanto visto nelle Libere 2: Vettel è parso più a suo agio con la direzione presa negli assetti della SF1000, mentre lui ha continuato a faticare, trovando la soluzione non congeniale al suo modo di guidare la macchina.

"Oggi con le gomme da bagnato estremo ho fatto solo 2 giri, dunque non ho veri e propri riscontri. Nel secondo run io e Sebastian abbiamo preso la stessa direzione ma per me non ha funzionato. Guardando però ai tempi di Seb, ha fatto un gran lavoro oggi. C'è probabilmente qualcosa di buono da estrapolare da quello che è riuscito a fare".

Anche Vettel è apparso dello stesso pensiero di Leclerc per quanto riguarda il lavoro fatto nel primo turno di libere con pista asciutta.

"La mattina per noi è stata buona. Credo che questa pista sia meglio per noi, speriamo di confermare questa cosa anche domani. Ovviamente non sapremo come andrà fino alle Qualifiche".

"Oggi abbiamo fatto più giri con gomme da bagnato per capire quali fossero i nostri problemi riscontrati anche il fine settimana passato. Insomma, cercare di capire di più. Abbiamo ancora tanto da fare, però sembra che oggi per noi sia stata una giornata migliore".