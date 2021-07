Leclerc: "Il podio? Se facciamo una buona partenza..."

Sulla carta, Silverstone doveva essere una pista ostica per la Ferrari, ma per il momento la Rossa e Charles Leclerc sono stati la rivelazione del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna.

Non tanto per il quarto posto conquistato ieri in qualifica e confermato oggi nella prima Sprint Qualifying della storia, quanto per il modo in cui è arrivato. Il monegasco è infatti rimasto più vicino al gruppetto di testa che a quello degli inseguitori, con un distacco incoraggiante anche in ottica gara vera e propria.

Il terzo posto di Valtteri Bottas, che però è stato l'unico tra i primi a montare le gomme soft, era lontano appena 3"7, mentre il margine sulla McLaren di Lando Norris che lo inseguiva era di quasi 13".

Leclerc infatti non ha nascosto la sua soddisfazione, una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport F1 HD: "Non è andata male, il passo c'era. Anzi, era molto buono, quindi è positivo, ma adesso bisogna concretizzare domani in gara".

Secondo Charles ora sarà fondamentale capire come mai la Ferrari sia così competitiva su questo tracciato, visto che lo era stata anche nel disastroso 2020, per provare a sfruttare questa chiave anche altrove.

"Anche l'anno scorso siamo andati forte su questa pista, quindi dobbiamo continuare così. Qui stiamo facendo sicuramente qualcosa di giusto, perché il passo è migliore di quello che abbiamo visto nel resto della stagione. Eravamo abbastanza vicini ai leader e quello è molto positivo, anche se domani ci saranno anche tante altre variabili in gioco".

Il ferrarista è stato stuzzicato anche sulla possibilità di salire sul podio ed ha provato ad aprire almeno uno spiraglio, anche se è consapevole che non sarà facile mettersi dietro i tre che lo precedono.

"Se facciamo una buona partenza, tutto è possibile. Pensare di sorpassare in pista le tre macchine che abbiamo davanti è un po' ottimistico. Però bisogna vederla così e io sicuramente darò tutto", ha concluso.

