Leclerc: "Il Brasile ricorda sempre la leggenda di Senna"

Dopo la delusione di Austin, Charles Leclerc e la Ferrari sono pronti a ripartire da Interlagos. Negli Stati Uniti il pilota monegasco è stato costretto a disputare la corsa con il motore Evo 2 del Cavallino, dopo aver accusato un problema alla Evo 3 durante la FP3.

Per questo in Brasile Charles avrà a disposione una nuova power unit, che potrebbe anche essere una Evo 4 con qualche anticipazione da provare in chiave 2020 (per questo pagherà 10 posizioni in griglia).

Tuttavia, Leclerc non si è soffermato troppo sulle aspettative per il fine settimana nel preview diffuso dalla Scuderia di Maranello, quanto sulle emozioni che gli evoca il tracciato brasiliano. A partire dal ricordo del suo eroe Ayrton Senna.

"Il Brasile non è solo una nazione nella quale c’è una enorme passione per il nostro sport: è anche la patria di Ayrton Senna, ovvero il pilota al quale probabilmente mi sono ispirato di più. Era un gran talento e una persona speciale e questo Gran Premio ci porta sempre alla mente la sua leggenda" ha detto Leclerc.

Il layout della pista di Interlagos poi gli piace molto, al punto che ha ricordato che probabilmente è quella che utilizzava di più quando giocava ai videogiochi da bambino.

"Il circuito è estremamente divertente: si tratta di un giro corto nel quale comunque trovano posto curve molto diverse fra loro oltre che rettilinei di discreta lunghezza. Il layout della pista è cambiato parecchio nel corso dei decenni fino a diventare quello attuale. Quando giocavo con i videogame da bambino sceglievo sempre questa pista, per cui posso dirmi un grande appassionato!".

C'è poi il Meteo, che in questa gara è quasi sempre un'incognita: "Il meteo a San Paolo è sempre imprevedibile e questo influisce, come è ovvio, sulle condizioni del tracciato che cambiano di giorno in giorno e in determinate condizioni possono risultare una variabile che rimescolano le carte in tavola".