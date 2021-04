Leclerc: "Giornata non semplice, ma prestazioni ottime!"

Il miglior tempo cancellato, un guasto al mattino e un errore che ha mandato la Ferrari a muro. Tre ingredienti che difficilmente farebbero pensare a una buona giornata. Invece la Ferrari e Charles Leclerc chiudono il venerdì di Imola, sede del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1, con non poco ottimismo.

Al di là di errori e sbavature, la SF21 - soprattutto nelle mani di Charles Leclerc - ha mostrato di avere un potenziale molto interessante a Imola. Lo stesso monegasco, al termine della seconda sessione di prove odierna, non ha nascosto la sua soddisfazione.

"Oggi ci sono tanti aspetti positivi. Non è stata una giornata semplice, ma le prestazioni sono state ottime. Le Prove Libere 1 non siamo riusciti a completarle per un piccolo problema, ma poi la macchina ha dato ottime sensazioni".

"Nelle Libere 2 siamo stati molto competitivi, anche se purtroppo mi hanno cancellato il miglior tempo per essere andato di poco oltre i limiti della pista alla Curva 9. La cosa più importante sarà non ripetere quell'errore in qualifica. Però avevo ottime sensazioni sia sul giro secco che sul passo gara".

A tre minuti dal termine delle Libere 2, Leclerc ha perso il controllo della sua SF21 mentre era intento a simulare la seconda parte della gara con gomme Medium ed è finito per sbattere contro le barriere della seconda curva della Rivazza (foto sotto). "Purtroppo ho commesso un errore all'ultima curva e sono andato contro il muro. Ma meglio farlo ora che in gara".

Leclerc ha ammesso che la crescita della Ferrari, in questo weekend, sia dovuta al tipo di pista, su cui la SF21 riesce a esprimersi in maniera migliore, ma anche a temperature più fresche, che permettono alla Rossa di far lavorare meglio le gomme portandole nella finestra di utilizzo ideale.

"Sicuramente le nostre prestazioni sono migliorate grazie al tipo di circuito in cui ci troviamo e anche alle temperature, che sono più fresche rispetto al Bahrain. Anche perché la SF21 è sempre la stessa, non è cambiata per niente. Però le sensazioni che dà la macchina in queste condizioni sono decisamente migliori".

"Questo weekend la macchina va alla grande rispetto all'anno scorso. In questo fine settimana abbiamo notato un grip e un bilanciamento decisamente migliore rispetto a quello che conferiva la SF1000. Questo mi dà molta più fiducia in macchina e non vedo l'ora che arrivi domani".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, scende dalla macchina dopo l'incidente Photo by: Charles Coates / Motorsport Images