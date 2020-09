Leclerc e Vettel, voglia di Mugello: "La F1 ci torni presto!"

Nonostante il weekend del Mugello non abbia riservato a Charles Leclerc grandi soddisfazioni, il monegasco ha promosso a pieni voti la pista, confermando di preferire la tipologia di tracciati molto impegnativi e soprattutto che non perdonano errori. Dopo la gara è stato chiesto a Charles e a Sebastian Vettel se preferiscono piste come Spa, dove le vie di fuga sono completamente in asfalto, o Mugello, dove gli spazi esterni sono una distesa di ghiaia.

“Ghiaia! – ha risposto Leclerc - alla fine siamo piloti, quella che affrontiamo qui al Mugello è una sfida più grande, e mi diverto di più quando devi percorrere dei tratti in pieno sapendo che se sbagli paghi un conto salato. È decisamente più semplice quando sbagli e puoi tornare in pista cinquanta metri dopo senza conseguenze, è una sfida molto impegnativa, quindi per me ghiaia”.

La maggioranza dei piloti sembra allineata con la visione del ferrarista, che ha anche proposto una piccola via di mezzo che non condanni un pilota quando si ritrova (soprattutto in gara) costretto a mettere le ruote un po' oltre la sede stradale. “Potrebbe essere una buona idea avere cinquanta centimetri di erba prima della ghiaia, in modo da non condannare del tutto un pilota che per vari motivi può essere finito leggermente fuori traiettoria – ha confermato il monegasco – questo eviterebbe anche di non portare ghiaia in pista, che è un elemento fastidioso come abbiamo visto”.

Leclerc ha anche confermato che vorrebbe vedere il circuito del Mugello come una tappa fissa nel Mondiale di Formula 1, eventualità al momento poco probabile: “Mi sono davvero divertito questo fine settimana, la pista in generale è stata una variabile divertente, quindi mi piacerebbe ritrovarla come tappa fissa in calendario. Poi abbiamo visto anche una gara speciale, ed ammetto che prima della gara ero un po' scettico sulla possibilità di vedere dei sorpassi. Le previsioni sono state smentite, e la pista si è confermata fantastica anche domenica, quindi spero di tornarci presto”.

“Sarebbe bello tornarci in futuro – ha confermato anche Vettel – credo che a tutti i piloti piacciano i cambi di pendenza ad alta velocità. In merito alla gara credo che il caos che ha reso necessario le bandiere rosse non sia stato legato alle caratteristiche della pista, e nonostante tutti i timori della vigilia abbiamo visto che si può superare. Sarebbe bello avere un circuito così come tappa fissa del Mondiale”.

In merito alla questione ghiaia-asfalto Seb ha una proposta che potrebbe conciliare la sicurezza con le caratteristiche di una pista molto selettiva come il Mugello: “Abbiamo visto un paio di incidenti nel corso del weekend, e abbiamo notato che la ghiaia non rallenta molto la macchina. Forse si potrebbe pensare ad una soluzione intermedia, con una striscia di ghiaia subito ai lati della pista che impedisca di andare larghi senza conseguenze e subito dopo l’asfalto, per permettere di rallentare di più in caso di perdita di controllo della monoposto. Non è facile trovare il giusto compromesso, ma da parte mia trovo che le grandi via di fuga in asfalto tolgano un po' l’anima alle piste rendendole facilmente abbordabili senza rischiare di pagare un conto elevato”.