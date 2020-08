Leclerc e Vettel: "Lenti con gomme medie, e per noi è insolito"

Il secondo venerdì di Silverstone è stato dedicato da parte della Ferrari alla messa a punto delle SF1000 dopo aver analizzato i dati raccolti nel GP della settimana passata, ma anche alla comprensione delle gomme, in questo weekend di uno step più morbide rispetto a quelle usate meno di 7 giorni or sono.

Le Rosse non hanno sfigurato sul giro secco - tenendo conto delle ultime prestazioni - ma le Soft hanno mostrato sulle SF1000 di avere una durata di appena un giro veloce. Un altro problema è rappresentato dal fatto che con le mescole medie sia Leclerc che Vettel hanno faticato sul passo gara.

Un problema non da poco, considerando che le gomme contrassegnate dalla banda gialla sulle spalle dovrebbero essere le gomme da gara per antonomasia in questo fine settimana.

"Oggi è andata abbastanza bene, anche se è stata una giornata un po’ più difficile rispetto a venerdì scorso", ha dichiarato il monegasco, reduce dal buon podio di una settimana fa. "Stiamo lavorando per cercare di capire le gomme visto che c'è una differenza di grip notevole tra la Soft e la Medium. Con quest’ultimo tipo di pneumatici siamo un po’ troppo lenti, il che per noi è insolito".

"Il bilanciamento della macchina è abbastanza buono, è solo la prestazione generale con gomma Medium che non è buona come speravamo. Ci sono ancora alcune cose su cui dobbiamo lavorare in vista delle qualifiche di domani con l'obiettivo di passare la Q2 proprio con le Medium, cosa che pensiamo molte vetture proveranno a fare".

"Ad ogni modo, sarà interessante vedere su quale mescola tutti inizieranno una gara che si preannuncia vivace, con molte strategie diverse".

Il team di Maranello pensava di poter aiutare Vettel ad avere un weekend differente rispetto a quello difficile passato solo pochi giorni fa. invece il venerdì del tedesco è stato in salita sia dal punto di vista prestazionale che da quello dell'affidabilità della propria vettura.

"Oggi abbiamo provato un po’ di soluzioni sulla vettura e in generale mi sono sentito meglio in macchina, anche se non siamo molto competitivi al momento. Dobbiamo guardare i dati e valutare su quali aree possiamo ancora lavorare", ha affermato al termine delle Libere 2 il 4 volte iridato.

"Le gomme Soft sulla nostra macchina durano un giro, poi la situazione si complica parecchio. Stiamo cercando di salvaguardare la mescola più dura per la gara, anche se prima di decidere la strategia dovremo aspettare di vedere come andranno le qualifiche. Ci sono delle aree chiave nelle quali dobbiamo migliorare. Probabilmente si tratta di piccoli aggiustamenti che però speriamo ci rendano un po’ più competitivi".

Al termine del secondo turno di prove libere, Vettel è stato costretto a parcheggiare la propria SF1000 numero 5 a bordo pista subito dopo il rettilineo d'arrivo a causa di un guasto al motore che lo stesso Seb ha definito "Big failure", ossia un grosso problema. Questo, stando alle parole dell'ex pilota della Red Bull, non è ancora stato identificato.

"Per quanto riguarda il motore la rottura è stata improvvisa. Dobbiamo ancora capire bene che cosa è successo anche se credo che ci vorrà qualche giorno perché il propulsore deve arrivare a Maranello per essere analizzato".