Leclerc: "Dobbiamo lavorare bene subito per i due GP"

Serve un pronto riscatto a Charles Leclerc, che dopo il podio nel primo Gran Premio della stagione in Austria ha avuto due brutte battute d'arresto.

Una per colpa sua (Stiria), mentre l'altra per un weekend stortissimo a livello di strategie ed episodi (Ungheria) che hanno relegato il monegasco al ruolo di comparsa.

Domenica c'è Silverstone e l'appuntamento inglese è quello che può esaltare le qualità di un pilota del calibro di Leclerc, che sa benissimo cosa lo attende.

“La prossima gara ci vede impegnati a Silverstone e mi vengono subito in mente due elementi distintivi di questo circuito - dice il ferrarista - La velocità, con le curve Maggots e Becketts che sono particolarmente esaltanti da dentro una monoposto; e il fattore meteo, dal momento che Silverstone di solito ci riserva condizioni atmosferiche piuttosto fresche e mutevoli e quindi non si può mai sapere cosa può riservare il weekend di gara".

Il GP di Gran Bretagna verrà seguito a ruota una settimana dopo da quello del 70° anniversario della F1, sempre a Silverstone. Questo è un fattore chiave che può tornare utile dal punto di vista della programmazione del lavoro da fare sulla SF1000

"Per la seconda volta in questa stagione gareggeremo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente, perciò il lavoro fatto nel corso del primo fine settimana sarà la base di partenza per il secondo".

"Per quanto ci riguarda sarà importante acquisire più informazioni possibile sulla nostra vettura fin dal venerdì e poi lavorare a testa bassa per farla progredire in maniera significativa sessione dopo sessione”.