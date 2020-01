Leclerc come Max: ecco tribune dedicate ai suoi tifosi ai GP 2020

L'esempio portato in Formula 1 nel corso degli ultimi anni da Max Verstappen, con intere tribune dei circuiti di tutto il mondo completamente colorate d'arancione per lui, sta facendo scuola. Charles Leclerc ha lanciato oggi un'iniziativa simile per tutti i suoi tifosi sparsi per il mondo.

"Sono estremamente felice d'annunciare che avrete l'opportunità di supportarmi in una mia tribuna dedicata in diversi Gran Premi", ha dichiarato il pilota della Ferrari in un tweet pubblicato questa mattina.

Poche decine di minuti più tardi sono stati svelati i primi due Gran Premi in cui i suoi tifosi potranno acquistare biglietti per assistere al Gran Premio in una tribuna dedicata ai suoi supporter.

Le prime due gare in cui Charles metterà a disposizione dei tifosi una sua tribuna sono il Gran Premio di Monaco e il Gran Premio di Francia. Due scelte scontate, perché una è la sua gara di casa, mentre l'altra è quella più vicina allo stato in cui è nato e cresciuto.

I biglietti per le due gare sono già a disposizione, ma Charles ha fatto sapere che presto rivelerà in quali altre gare sarà possibile supportarlo da una tribuna dedicata ai suoi tifosi.

Nel suo primo annuncio fatto su Twitter è stata usata una foto dell'Autodromo di Monza, sede del Gran Premio d'Italia. Facile immaginare che la pista brianzola possa essere una di quelle prescelte, sfruttando il fatto di essere pilota Ferrari...