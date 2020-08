Leclerc: "4°? Come una vittoria. Da dove arriva la performance?"

Chi avrebbe mai pensato di sentir parlare un pilota della Ferrari in maniera quasi entusiasta di un quarto posto? E' accaduto questo pomeriggio dopo il Gran Premio 70° Anniversario della Formula 1 sul tracciato di Silverstone, dove Charles Leclerc è riuscito a mettere assieme un'ottima gara - sempre tenendo in considerazione le possibilità attuali della SF1000 dal punto di vista delle prestazioni - e recuperare ben 6 posizioni chiudendo ai piedi del podio.

Dopo una partenza poco brillante, in cui è passato dall'ottavo al decimo posto, Leclerc ha iniziato la sua rimonta con un passo gara interessante, soprattutto quando ha montato le mescole più dure, le Hard, che lo hanno aiutato a risalire la china e a chiudere a poca distanza dai primi 3.

"Per me questo quarto posto è come una vittoria", ha candidamente affermato Leclerc nel post gara. "E' brutto sentir dire questo, ma bisogna essere realisti e vedere com'è la nostra situazione adesso".

"Siamo partiti dall'ottavo posto e se questa mattina mi avessero detto che avremmo chiuso quarti, avrei firmato immediatamente. Il quarto posto era insperato e sono contentissimo".

Leclerc si è detto sorpreso dalle prestazioni della sua SF1000, specialmente dopo le difficili qualifiche che ha vissuto ieri pomeriggio in cui, va detto, non era riuscito ad andare oltre l'ottavo tempo. "Onestamente non capisco proprio dove siamo riusciti a centrare questa performance, perché anche a fine run con le Hard andavo molto bene".

"Addirittura a un certo punto ho pensato anche di attaccare Bottas. una cosa che pensavo non potesse succedere quest'anno. Sono molto contento, ma ora sono curioso di analizzare i dati per capire da dove arriva questa performance".

"Con le Hard andavamo molto forte. Oggi è stata una giornata molto positiva. Alla fine ho cercato di resistere a Hamilton perché è giusto scegliere quando poterlo fare. All'inizio gli ho lasciato spazio perché ero intento a fare la mia gara".

"Alla fine, invece, mi trovavo sul podio e ci ho creduto fino alla fine. Il podio sarebbe stato inaspettato ed eccezionale, ma alla fine non sono riuscito a difendermi".