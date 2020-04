La vita prima della F1: Valtteri Bottas

Ecco tutti i passaggi della sua carriera prima di approdare nel circus.

2007

Valtteri Bottas, Koiranen Bros Photo by: Elliot Patching / Motorsport Images

Nel 2007 Bottas è passato dai kart alle monoposto con la Koiranen Bros Motorsport in F.Renault 2.0 NEC. A fine anno si è piazzato terzo, con 2 vittorie, 7 podi e 2 pole position, venendo battuto da Tobias Hegewald (che si è fermato a fine 2011) e Frank Kechele (pilota Silver nel GT fino al 2018).

2008

Podium: second place Valtteri Bottas, Motopark Academy Photo by: Elliot Patching / Motorsport Images

Qualcuno afferma: “Se vuoi arrivare in F1 devi prima vincere dei titoli". Il finlandese ha quindi iniziato così nel 2008 con la Motopark Academy, portandosi a casa quelli di F.Renault 2.0 Euro (5 vittorie, 10 podi, 7 pole) battendo un certo Daniel Ricciardo, per poi dominare in F.Renault 2.0 NEC (12 vittorie e 13 pole) con 85 punti su Antonio Felix da Costa.

2009

Valtteri Bottas, ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes Photo by: Eric Gilbert

Nel 2009 Bottas è passato alla ART Grand Prix in F3 Euro Series chiudendo terzo senza vincere gare, preceduto da Jules Bianchi e Christian Vietoris (fermatosi nel 2018). I 6 podi e le 2 pole ne hanno mostrato il potenziale da debuttante, che lo hanno portato a correre anche in F3 Masters a Zandvoort e a Macao, dove ha tagliato il traguardo 5°.

2010

Podium: race winner Valtteri Bottas, ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes Photo by: Satoshi Noma

L'anno seguente è stato più o meno uguale, sempre restando in ART Grand Prix, con cui ha vinto 2 gare in F3 Euro Championship, salendo per 8 volte sul podio e firmando 2 pole. Anche in questo caso ha chiuso terzo dietro ad Edoardo Mortara e Marco Wittmann. ha poi vinto il F3 Masters a Zandvoort ed ha centrato il podio a Macao con la Prema.

2011

Valtteri Bottas celebrates victory in the race and winning the drivers championship on the podium wi Photo by: GP3 Series Media Service

All'inizio dell'anno forse Valtteri non si aspettava che fosse così impegnativo. Iscrittosi alla GP3 con la Lotus ART, ha vinto il titolo con 4 successi, 7 podi e 1 pole. Questo gli ha aperto le porte ai test di GP2 con lo stesso team e dato modo di provare la Williams di F1 ad Abu Dhabi. In due giorni ha ottenuto la Top10.

Inoltre ha proseguito in F3 con il Double R Racing Team e a Macao ha patito il ritiro mentre era terzo. ha corso anche nel BRDC F3 a Donington Park, vincendo una corsa extra alla stagione.

Nel 2012 è passato alla Formula 1 come riserva di Pastor Maldonado e Bruno Senna.

Le statistiche pre-F1 di Bottas

Anno Campionato Classifica Gare Vittorie Podi Pole 2011 GP3 1 16 4 7 1 2011 BRDC F3 17 3 1 1 2011 FIA F3 Euro 2 2010 F3 Euro Series 3 18 2 8 1 2009 F3 Euro Series 3 20 6 2 2008 F.Renault 2.0 NEC 1 14 12 12 13 2008 F.Renault 2.0 Euro 1 14 5 10 7 2008 BRDC F3 4 1 2007 F.Renault 2.0 NEC 3 16 2 7 2 F3 Macau 6 1 F3 Masters 2 2 1

Fonte:

Forix.com

Motorsportstats: https://results.motorsportstats.com/drivers/valtteri-bottas/career