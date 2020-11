La passione di Maradona per la Formula 1 e la MotoGP

La notizia della morte di Diego Armando Maradona all'età di 60 anni ha fatto scalpore in tutto il mondo e Motorsport.com vuol ricordare la passione della leggenda del calcio per gli sport motoristici.

Ci sono stati tanti momenti che hanno legato l'argentino ai motori, ma quello potenzialmente più clamoroso non si è materializzato per i suoi impegni calcistici. Nel 1987, ricevette l'invito della Williams per guidare la sua monoposto di Formula 1, ma il concomitante in Coppa Italia con il Napoli, la squadra in cui giocava all'epoca, gli impedì di farlo.

Nel febbraio del 2014, il "Diez" ha giocato una partita di calcio a Dubai, dove viveva all'epoca, con Fernando Alonso. In diverse occasioni ha incontrato anche Michael Schumacher, al quale alcuni anni fa aveva dedicato anche un bel messaggio sui social network per il suo compleanno, provando a trasmettergli forza dopo il suo grave incidente.

Uno degli incontri con Schumacher è avvenuto in occasione del Gran Premio di Monaco del 1995, dove ha avuto modo di intrattenersi con un'altra leggenda come Niki Lauda.

Michael Schumacher, Benetton con Diego Maradona Photo by: Motorsport Images Diego Maradona y Niki Lauda Photo by: Ercole Colombo

Maradona poi è tornato al Gran Premio di Monaco anche dieci anni più tardi, in compagnia della figlia Dalma, approfittando del fatto che era stato al Festival di Cannes.

Nel 2008, Maradona ha avuto il piacere di essere copilota di Sebastien Loeb sulla Citroen del WRC in occasione del Rally d'Argentina.

Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 1 / 4 Foto di: Sutton Motorsport Images Diego Maradona 2 / 4 Foto di: Sutton Motorsport Images Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 3 / 4 Foto di: Sutton Motorsport Images Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 4 / 4 Foto di: Sutton Motorsport Images

Nello stesso anno, ha festeggiato con Valentino Rossi la vittoria nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, come potete vedere nella foto di apertura di questo articolo. In quell'occasione ha detto: "E' sempre bello tornare in Italia e vedere Valentino qui, circondato da tutti i suoi tifosi, è un vero piacere. E' una parte eccezionale della storia di questo sport e non volevo perdermela! Sono molto felice di essere qui, è una cosa che aspetto da molto tempo".

Anni dopo, al Gran Premio d'Argentina di MotoGP del 2015, Valentino Rossi ha festeggiato la vittoria salendo sul gradino più alto del podio di Termas de Rio Hondo con la maglia dell'Argentina di Maradona.